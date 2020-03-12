В Айыртауском районе новый аким

Родился в районе Шал акына. Окончил СКГУ по направлению «Экономика и бизнес» и агротехнический университет. Знает нюансы агрономии и сельского хозяйства. С этих слов Кумар Аксакалов начал представление нового акима Айыртауского района Дархана Амрина.

В аппарате главы региона он трудился последние 6 лет, 2,5 из которых в должности заместителя руководителя. Энергичный и молодой. Так, Кумар Аксакалов представил 30-летнего Дархана Амрина. Он должен дать импульс развитию Айыртауского края.

И для этого у него есть все необходимые качества, отметил аким области и пожелал удачи на новом месте. К поздравлениям в этот день присоединился и теперь уже экс-аким Бейбут Исманов.

Бейбут Исманов, экс-аким Айыртауского района:

— Два года прошли как 1 день. Я благодарен, что судьба свела меня с этим прекрасным районом, прекрасными людьми. Большое спасибо за поддержку и помощь.

Теперь эта поддержка нужна Дархану Амрину. Работы у него — край не паханный. Особенно это касается туризма. Государство выделяет деньги на развитие инфраструктуры Имантауско-Шалкарской курортной зоны. Но пока достойных проектов бизнесмены не представили.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Деньги выделяем большие. Уровень должен быть. Очень мало объектов, которые отвечают требованиям. Я их называю «избушками». Туда мы дорогу тянуть не будем.

Но на одном туризме далеко не уедешь, тем более с такими темпами. Упор надо делать и на отрасль сельского хозяйства. В районе слабо обновляют технику, да и минеральных удобрений вносят недостаточно. Плохо проводят работу по изъятию неиспользуемых земель.

Тем более что в Айыртауском районе они богатейшие. Взять хотя бы месторождение олова Сырымбет. Сейчас разрабатывают проект горно-обогатительного комбината. Богата айыртауская земля и запасами вольфрама.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Долгое время не могли к нему приступить. Недавно я договорился с руководителем Евразийской энергетической компании Машкевич, знаменитый бизнесмен. Они будут строить здесь фабрику и металлургический комбинат.

Эти проекты — крупнейшие в СК, отметил глава региона и добавил, что в промышленность района надо вдохнуть новую жизнь. Нуждаются в этом и вот такие многоэтажки в Саумалколе. Этот микрорайон — отличная декорация для фильмов про постапокалипсис.

Пяти- и девятиэтажки, местами разрушенные, но спасти их ещё можно. Каждый год здесь будут восстанавливать по одной. Поможет областной бюджет. Выручит он и с разработкой 6 проектов по ремонту дорог. Они, кстати, сейчас в Айыртауском на зависть другим районам.

В прошлом году отремонтировали почти 280 км, на это потратили свыше 8 млрд тенге. Привели в порядок и 18 улиц в райцентре. Да и в целом в Саумалколе большие перемены. Начали ремонтировать теплотрассы, строить разводящие водопроводные сети. При этом районная казна в улучшении жизни участвует слабо.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Очень удобно, конечно, чтобы государство деньги направляло. На готовеньком, как говорится. 2018-й год доходы 900 млн, расходы 5,9 млрд.

В прошлом году доход района немного вырос, но вместе с ним и аппетиты. Расход в 10 раз превысил сумму районной казны. Пополнить её — теперь задача Дархана Амрина. Легла на его плечи и проблема заброшенных урановых рудников. Этот вопрос поднимали жители района. Как только Правительство выделит деньги, начнут консервацию, заверил Кумар Аксакалов.

Айгерим Мукашева