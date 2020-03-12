Студенты СКППК повышают престиж рабочих профессий

Конкурс проводился по двум компетенциям. Девочки оформляли фотозоны, а мальчики занимались электромонтажными работами. Юные мастерицы украшали стенды, используя весенние мотивы. Школьницы делали букеты из салфеток, создавали оригами. Карина для своей работы выбрала японскую тематику. Говорит, что расцветание сакуры — самое прекрасное явление в это время года.

Карина Гарцева, учащаяся средней школы №21:

— Я хочу сегодня вам предоставить нашу экспозицию. Это японская весна, а это — сакура. Мы ее делали около получаса. Она сделана из гофрированной бумаги и веток дуба. Обои закреплены на деревянные рамки. Чтобы они не падали и выглядели презентабельно. Рисунки нанесены черной акварельной краской, символизирующие любовь.

Физика — одна из самых сложных наук. Несмотря на это, школьники ею увлекаются. В направлении «Электромонтажные работы» участвовали 4 команды. Наставники мальчишек — студенты колледжа. У Даниила немало достижений в олимпиадах по физике. Этот конкурс не исключение.

Во время подготовки начинающий техник учитывал советы преподавателя и узнавал информацию из интернета. Международное движение WorldSkills существует больше полувека. В Казахстане к этому движению присоединились всего 5 лет назад. И студенты СКППК — его активные участники.

Жанна Бережная, заместитель директора по воспитательной работе СКППК:

— С 2015 года студенты СКППК являются активными участниками и победителями региональных, национальных и международных конкурсов профессионального мастерства. И сегодня на базе нашего учебного заведения мы проводим областной конкурс профессионального мастерства WorldSkills Junior.

Всех участников конкурса, их руководителей, и, конечно же, призеров наградили дипломами и сертификатами.

Сабина Саттарова