Резонанс в соцсетях получила история нарушения ПДД в Петропавловске

Пользователи социальных сетей активно обсуждают действия водителя автомашины Toyota Hilux, который допустил сразу два правонарушения в центре Петропавловска. По информации пресс-службы областного департамента полиции видео опубликовал другой водитель, которого лихач обогнал и пытался остановить.

По выложенным в интернете видеоматериалам полицейские установили и задержали владельца иномарки. 30-летнего жителя Петропавловска привлекли к административной ответственности по двум статьям: 596-й и 606-й кодекса РК об административных правонарушениях за нарушение правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки.

Лихачу придется заплатить штраф в размере около 80 тысяч тенге. Напомним, с начала года это не первый случай, когда по видео в социальных сетях полицейские установили правонарушителей на дорогах. В январе двоих жителей областного центра привлекли к административной ответственности за катание на матраце.