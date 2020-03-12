Провизорный госпиталь на 150 мест развернули на базе 3-гор больницы

Здравоохранение

21:21 12 Марта 2020

150 койко-мест на 2-х этажах. По 75 на каждом. Провизорный госпиталь развернули на территории 3 городской многопрофильной больницы за несколько дней. Если североказахстанцы находятся в странах из 1А-категории, то по возвращении их будут направлять сюда под контроль врачей.

В данной категории, в частности, КНР, Иран, Южная Корея, Италия. Это важно, говорят медики. Возможно, кто-то покинул пределы региона до того, как в Казахстане приняли решение о закрытии границ для этих стран.

Ботагоз Сулейменова, и.о главного врача 1-й городской больницы:

— Практически все палаты оснащены: мягким инвентарём, кроватями, полностью в наличии есть посуда, в палатах очень тепло, очень светло. Плюс ко всему у нас тут санитарно-просветительская работа. Люди могут прочитать на бюллетенях про коронавирус.

В целях профилактики здесь установили вот такие рециркуляторы воздуха и бактерицидные облучатели. При поступлении североказахстанцы будут находиться здесь в течение двух недель под наблюдением врача и двух медсестёр.

Ежедневно они обязаны сдавать все необходимые анализы. Направлять в такой карантин будут людей, не поражённых коронавирусом. В случае если недуг всё же проникнет в Северный Казахстан, развернули инфекционные койки.

Нурлан Айманов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:

— В целом у нас имеется 168 инфекционных коек, в районах и в первой городской больнице, и в детской областной больнице, там инфекционные койки. Там есть и врачи, и средний медицинский персонал, и младший медицинский персонал, имеется необходимое медицинское оборудование для оказания реанимационной помощи, в случае, если поступят больной или будут ухудшения. Также имеются средства индивидуальной защиты. 

Во всех выше перечисленных медучреждениях дополнительно развернули ещё 126 инфекционных коек. Итого 294. К счастью, сейчас они пустуют. Но, под наблюдением врачей на домашней изоляции находятся почти 100 человек. Это северазахстанцы, прибывшие из стран, относящихся к 1В, 2 и 3 категории менее 2 недель назад.

Нурлан Айманов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:

— 1В категория находится на домашнем карантине, другие, все остальные спокойно ходят куда хотят, в течение 14 дней, если какие-то жалобы будут на самочувствие их сразу же отправят в инфекционные отделения.

 

 

Анжелика Сычева

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