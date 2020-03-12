Оказание госуслуг, оплата сверхурочных часов

Аким Есильского района заострил внимание на вопросе качества оказания госуслуг. Выяснилось, что жители недовольны работой специалистов. По показателям район находится на самом последнем месте среди остальных.

Нурлан Нурсеитов, начальник управления Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры РК по СКО:

— Правильно человек недоволен. Потому что сотрудники особо не знают, что сказать. Почему? Причина в том, сотрудник не довёл до гражданина, как правильно разъяснять все законы. Некомпетентные люди сидят.

Аким признаёт, что в районе существует текучка кадров в ЦОНах. Говорит и о том, что для решения многих проблем жителей попросту требуется больше времени, так как необходимо детальное рассмотрение. Поэтому — это частая причина негативных отзывов. А в отдельных случаях бывают ситуации, когда граждане оставляют не совсем корректные комментарии.

Алтынбек Абдуллаев, аким Есильского района:

— Обращается инвалид для предоставления ему помощи. Его спрашивают, а он говорит, что мало внимания уделяется. Как понять его отзыв? Поэтому мы судим нашу работу.

И если по качеству оказания услуг в Есильском районе дела обстоят не должным образом, то в Тайыншинском ситуация куда лучше. В областном рейтинге по уровню удовлетворённости граждан в числе лидеров. В прошлом году местные специалисты оказали 46 тыс. госуслуг.

Жанар Алданазарова, заместитель акима Тайыншинского района:

— В электронном виде оказана 31 551 услуга. Количество государственных услуг через госкорпорации- 7423. Данную работу мы проводим и в сельских округах. В 2019 было проведено 190 мероприятий.

По этой теме у членов совета вопросов к спикеру не возникло. Со своим докладом выступила и руководитель аппарата акима Петропавловска Калия Туренова. Она сообщила, что уже 2 года госслужащим выплачивают компенсации за работу в сверхурочное время. Также, внедрили режим «гибкого» графика работы. Всего на заседании рассмотрели 7 вопросов.

Абай Альжанов