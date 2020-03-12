О мерах профилактики короновируса говорили в областном акимате

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус — пандемией. В связи с этим главой государства Касым-Жомартом Токаевым дано поручение правительству разработать специальные превентивные меры по недопущению ввоза и распространения коронавирусной инфекции.

В стремительно меняющемся мире принятие таких мер, как никогда, актуально. Казахстан в кольце из стран, охваченных новой болезнью. Чтобы обезопасить своих граждан, ввёл ряд ограничений и запретов.

Проследить за их исполнением и разъяснением в северном регионе — работа руководителей всех уровней. И, конечно, же личная ответственность каждого североказахстанца. Единственное, что в сложившейся ситуации не нужно делать, так это поддаваться панике.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Ни одного случая заболевания на территории нашей страны, в том числе и нашей области нет. Всё что сегодня принимается правительством и местными исполнительными органами, это превентивные меры. Надо соблюдать спокойствие, ажиотажа никакого нет и паники никакой нет.

Кто точно сегодня не паникует, а радуется, так это школьники. Со следующей недели они уйдут на 20-дневные каникулы. А студенты будут продолжать учиться, только не сидя за партой в аудитории, а дистанционно, в режиме онлайн.

Жанар Таласпаева, проректор по академическим вопросам СКГУ им. М.Козыбаева:

— Есть наша собственная электронная система обучения по дистанционным технологиям. Студенты загружают свои задания, преподаватели ежедневно будут проверять. Посещение, выполнение заданий все будет контролироваться. У нас есть студенты из Индии, Китая и факультет foundation, этот вопрос сейчас отрабатывается.

Как и вопрос онлайн-обучения почти тысячи студентов, которые получают высшее образование в СКГУ по программе «Серпін». Ещё одна насущная тема, которая тревожит жителей области — резкий скачок курса доллара.

Изменения, произошедшие с иностранной валютой неминуемо, влекут за собой повышение цен на все товары и услуги. В связи с этим аким области даёт следующее поручение:

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Наша главная задача всех гос. органов — не допустить необоснованный рост на продукты, товары, услуги и. т. д. Обеспечьте ежедневный мониторинг всех торговых сетей. Запасов у нас хватает, здесь никакой паники быть не должно. Товаров и продуктов питания хватает.

Любые вызовы — это дополнительные возможности для развития, причём как для социального, так и экономического. С начала года мы работаем исключительно на положительную динамику, отметил Кумар Аксакалов.

Но, в общей гонке за высокие результаты, некоторые районы, не спешат «первыми прийти к финишу». Кызылжарский по сельскому хозяйству сильно отстал и потянул за собой областные показатели. Произошло это, потому что на двух птицефабриках решили одновременно провести замену поголовья.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Можно же все было отрегулировать. Завтра же это будет сказываться на формировании цены. Поэтому акимат района, совместно с управлением, я считаю, что здесь недоработка. Поэтому этот факт привожу в качестве примера — несогласованной работы.

Свою лепту в общую копилку антирезультатов в сельском хозяйстве внесли Уалихановский и Тайыншинский районы. Последний с начала года не может включиться в общую динамичную работу. Кумар Аксакалов указал акиму практически на те же ошибки, что и главе кызылжарцев.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Просчитать возможные риски, где-то компенсироваться, подстраховаться. Мы все здесь работаем, чтобы была положительная динамика. Мы все должны были обеспечить рост развития отраслей. Если этого не происходит в том или ином районе, значит, вы всю эту работу ослабили, мягко говоря, это не отражает действительности.

Североказахстанская действительность, которая за последние несколько месяцев по многим показателям стала лучше. Например, наш аграрный и далеко не промышленный край, в последнем вырос на 6%. В машиностроении есть чем похвастать. Планирует вернуть былую мощь ЗИКСТО.

Предприятие уже заключило договоры почти на 6 млрд тенге. Скоро к этой цифре можно смело будет прибавить еще 2. Динамично развивающийся регион должен расти. По строительству за два месяца мы обогнали показатели этого же периода на 7%. Результат хороший, но можем и лучше, подчеркнул глава региона. Касается это и инвестиций.

Дарья Пышмынцева