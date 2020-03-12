Короновирус: в СКО отменены занятия в школах, массовые мероприятия

Свыше 118 тысяч зараженных, более чем в 114 странах, число умерших перевалило за 4 тысячи. В Нур-Султане прошла пресс-конференция, на которой ведущие отечественные эксперты страны обсудили мировую ситуацию с коронавирусом.

На ней также говорили о дальнейших профилактических действиях Казахстана. Они позволят не допустить на территории нашей страны распространение эпидемии нового заболевания. С 13-го марта все массовые мероприятия официально запрещены.

Главный праздник весны в этом году казахстанцы смогут отметить лишь в узком кругу родных и близких. О народных гуляньях в этот раз, в целях безопасности, придется забыть. Хорошая новость для школьников. С 16-го марта они отправляются на каникулы.

От учебы мальчишки и девчонки будут отдыхать ровно 20 дней. А студенты казахстанских вузов со следующей недели перейдут с привычного формата обучения на онлайн. В нем же фанаты спорта теперь будут болеть за любимые команды и клубы, прийти на стадион в выходные и праздники казахстанцы не смогут, закрыт им путь и в кино.

Под запрет не попали торговые центры и детские сады. Они будут работать в прежнем режиме. В отличие от общественного транспорта, который должен проходить обработку после каждого рейса.

Дарья Пышмынцева