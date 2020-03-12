ХК «Кулагер» удалось взять реванш над командой «Алматы»

С первых минут игры чувствуется напряжённость среди «кулагеровцев». Болельщики надеются на победу своих фаворитов. Пока активность проявляют гости: стараются реализовать все удачные моменты, но безуспешно. Счёт матча был открыт на 16 минуте.

Наши хоккеисты воспользовались ошибкой соперника и распечатали их ворота. Шайбу забросил форвард Станислав Логинов. На перерыв «скакуны» ушли с минимальным преимуществом. В начале второй двадцатиминутки «скакуны» стали играть напористо.

Создавали опасные моменты у алматинского голкипера. Однако большинство атак так и оставались перспективными. На спасение команды вышел всё тот же Станислав Логинов, который показал индивидуальное мастерство и оформил дубль.

Под занавес второго периода Денис Стасюк забил третью шайбу. Она позволила команде продолжать борьбу в серии плей-офф. Последний отрезок игры. Обе команды стараются атаковать ворота, но это им не помогло.

Максим Первухин, нападающий ХК «Кулагер»:

— Рады, конечно, что выиграли. Настраивались только на победу. Несмотря на то что тяжёлое положение, ещё есть шанс всё исправить. Будем до конца бороться в этой серии.

Следующая игра «скакунов» пройдёт 14 марта в г.Алматы.

Айгерим Муканова