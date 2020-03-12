Брифинг по итогам работы коллегии по труду провели прокуроры СК

Прокуроры констатируют — в нашем регионе есть такие работодатели, которые не выплачивали заработную плату с 2014 года. Их в области 9 и все они бездействующие, либо обанкротившиеся. Но, благодаря работе специалистов надзорного органа в прошлом году 116 североказахстанцев все-таки получили свои честно заработанные.

Также после проверок инспекцией труда на 44 предприятиях добились выплаты компенсаций на 24 млн и улучшения условий труда.

Юлия Корихова, старший прокурор управления по защите общественных интересов:

— В прошлом году у нас три работодателя были привлечены к уголовной ответственности за неоднократную задержку заработной платы по с.152 ч.3. На текущий момент у нас три уголовных дела находится в производстве в отношении работодателей с Айыртауского района, Тимирязевскогго и города Петропавловска.

По словам специалистов, обратиться в надлежащий орган работники могут, если их труд не оплачивался в течение трех месяцев. Кроме того, своевременно должны начисляться и пенсионные. Сейчас в регионе это не выполняют порядка 40 работодателей.

Юлия Корихова, старший прокурор управления по защите общественных интересов:

— По состоянию на февраль текущего года недоимка по пенсионным платежам составила 254 млн тенге. 75 процентов этой недоимки приходится на сельхопредприятия. Впоследствии работники этих предприятий могут столкнуться с тем что им будет недоплачена пенсия, которая им полагается согласно их трудовым заслугам.

В прошлом году, да и в настоящее время счета работодателей, которые нарушают трудовой кодекс, блокируют налоговые органы. Для защиты прав работников прокуроры инициировали предложения по ужесточению законодательства вплоть до лишения свободы.

Например, во Франции и Польше за подобные факты можно получить тюремный срок от 2 до 5 лет. Кроме того, каждый работодатель должен понимать, что невыплата зарплаты — это преступление не только против работника, но и его семьи.

Алена Хан