В СКО назначен новый руководитель в Жамбылском районе

МАРАТ ЕСКЕНДИРОВ, АКИМ ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА:

— Хочу поблагодарить Кумара Ирбигаевича за доверие, депутатский корпус, который поддержал мою кандидатуру. Надеюсь, что у нас все получится вместе со всем активом.

Марат Ескендиров прошел трудовой путь от руководителя отдела и специалиста аппарата акима Кызылжарского района до главы регионального управления природных ресурсов. Теперь перед ним стоят новые, большие задачи. К примеру, увеличить показатели района в сельском хозяйстве.

Как отметил заместитель акима области Марат Тасмаганбетов, по итогам прошлого года они низкие. Кстати, в 2020 по всему региону планируется ввести 10 новых товаро-молочных ферм, но ни одного проекта нет от жамбылцев. Не торопятся сельхозтоваропроизводители развивать растениеводство, закупать скот и заниматься переработкой.

МАРАТ ТАСМАГАНБЕТОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ АКИМА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— Основным драйвером экономики является сельское хозяйство, поэтому четко и ясно надо понимать то, что в поставленных задачах надо увеличивать производство сельской продукции, к сожалению, с прошедшим годом уменьшилось на 7,5% хотя резервы есть. Сегодня надо уделить особое внимание сортобновлению, внесению минеральных удобрений.

Говорили и о качестве жизни сельчан. В 2019-м из района уехали около двух тысяч человек. В первую очередь это связано с неблагоприятными условиями: нет уличного освещения, в ненадлежащем состоянии дороги, социальные объекты.

МАРАТ ТАСМАГАНБЕТОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ АКИМА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— Что нужно для того, чтобы люди не уезжали: хорошая школа, дороги вода освещения работа. Надо системно заниматься с руководителями сельхозформирований. 43 миллиарда тенге субсидирует государство в нашу область. 5 миллиардов отдача сельхозников за весь год. Надо четко понимать, малый и средний бизнес должен развиваться.

Показатели района его новый глава пообещал увеличить, все поручения взял на личный контроль.

Алена Хан