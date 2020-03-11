В СКГУ появилась новая современная лаборатория

Ламинарбоксы, инкубаторы, микроскопы и реагенты. Такое ультрасовременное оборудование, по словам преподавателей, есть лишь в немногих вузах страны. В нашем университете о нем могли только мечтать. Аудитория, где установили новые единицы, представляет целую лабораторию.

Оборудование еще не в работе, но совсем скоро студенты агротехнологического факультета будут закреплять на нем полученные знания практически: выращивать семена картофеля, гороха, а также других растительных культур.

Дария Бисенова, преподаватель биотехнологии сельскохозяйственных растений СКГУ им.М.Козыбаева:

— Чтобы выращивать безвирусный картофель, мы должны провести несколько этапов работы. Это выращивание картофеля, вычленение проростков, затем черенкование и затем уже в пробирках мы переносим его в культоральную комнату.

В комнате обязательно должна стоять определённая температура, для каждого растения она своя. Также в помещение не будет проникать естественный свет, а только тот, что исходит от специально завезённых ламп. После студенты будут продолжать работу в теплицах на агробиологической станции университета.

Алтын Шаяхметова, декан агротехнологического факультета СКГУ им.М.Козыбаева:

— Данное оборудование от вуза партнёра, это Северо-Западный университет сельского хозяйства КНР. С ними мы уже в течение двух лет проводим совместные научные исследования, в том числе по производству семян безвируссного картофеля.

Материально-техническое оснащение университета обновилось благодаря меморандуму о сотрудничестве двух вузов. Стоимость новой лаборатории — 15 миллионов тенге. Надо сказать, в 2018 году коллеги из Поднебесной уже дарили североказахстанцам сельскохозяйственную технику: трактор, культиватор и молотилку.

Айгерим Муканова