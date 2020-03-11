В СК продолжаются рейды против переработки госслужащих

На часах 7 вечера. Трудовой день госслужащих закончился полчаса назад. Это время и выбрали участники рейда, которые ведут борьбу против сверхурочной работы. В этот раз побывали в Аграрном доме. Руководители госорганов не имеют права задерживать подчинённых и в выходные дни тоже.

А если переработка всё же есть, то она должна оплачиваться или поощряться отгулами. Документ этот мы так и не увидели. Почти все кабинеты в Аграрном доме были пусты либо закрыты. Участники рейда обошли 4 этажа. Кроме руководителей отдельных госорганов, в здании никого не встретили.

Кабиден Садвакасов, директор СКОФ ГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» МСХ РК:

— Завтра у нас совещание. Поэтому готовимся. Никто же не запрещает остаться. Я задерживаюсь и это моё личное время.

Подобные рейды специалисты управления по делам госслужбы проводят вместе с активистами. С начала года они посетили 15 государственных органов, а в прошлом году — 54, в 5-ти из которых выявили нарушения законодательства.

Султан Магомедов, главный специалист управления департамента Агентства РК по делам госслужбы по СКО:

— Стараемся охватить все госорганы. Поэтапно идём. В связи с законодательством госслужащий может находиться на рабочем месте, но не более 12 часов в месяц должна быть переработка. Если у госслужащего нет приказа и распоряжения, то тогда это неправомерно.

Специалисты говорят, что смогли добиться сокращения переработок госслужащих в прошлом году в 23 раза! Если за последние три месяца 2018 года выявили 663 часа переработки, то за весь 2019 год всего 29.

Абай Альжанов