В РК в годы Великой Отечественной было больше 150 эвакогоспиталей

Снова полететь, чтобы победить. Это отрывок из кинофильма «Повесть о настоящем человеке». В его основу легла реальная история летчика-истребителя Алексея Маресьева. В госпитале он оказался после того, как его сбили над оккупированной территорией.

18 дней и 80 км ползком по заснеженным лесам с двумя сломанными ногами, не сломили волю бойца, а закалили ее. Вернуться в строй пусть не так быстро, как хотел Алексей, и не на своих двоих, а на протезах, ему помогли солдаты в белых халатах.

ГРАФИКА: Всего в годы ВОв их было около 200 тысяч, к этой цифре нужно прибавить полмиллиона средних медицинских работников. Благодаря их труду за победой в строй вернулись более 70% поступивших в госпитали. Это около 22 млн больных и раненых.

Лишь порядка 17 % солдат освободили от боевых действий

Вернуть на фронт, освободить по состоянию здоровья от воинской службы или дать инвалидность. Это непростое решение принимали специальные медицинские комиссии при госпиталях. Первый из них под номером 3813 эвакуировали в Петропавловске в ноябре 41-го года.

Мереке Баймуканов, руководитель отдела областного государственного архива:

— На тысячу коек и местные органы власти должны были обеспечить квартирами 200 сотрудников этого госпиталя. Их сотрудники все считались военнослужащими, имели воинское звание.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— 12 помещений на выбор плюс ещё два дополнительных подготовили в областном центре для размещения эвакогоспиталей. А сколько их всего было в Петропавловске? В этом вопросе информация архивистов и историков расходится. Последние называют цифры 4 и 6. Первые же настаивают на трёх. Один из этих эвакогоспиталей сейчас за моей спиной.

В годы Великой Отечественной здесь лечили раненых и больных солдат, а сегодня в этом двухэтажном здании маленькие петропавловцы грызут гранит науки. Чтобы школьники знали и понимали, где находятся, на фасаде учебного заведения есть специальная табличка.

Её они видят почти каждый день, но, современному поколению, живя в мирное время, очень непросто понять масштабы и ужас Второй мировой войны. Помочь могут цифры, например, количество солдат, прошедших через петропавловские эвакогоспитали.

Но в областном государственном архиве огласить эти данные не могут, так как они являются секретными. Зато петропавловцы хорошо знают количество захороненных солдат, которых врачи не смогли спасти и вернуть в строй. В областном центре в эвакогоспиталях скончались 488 участников Великой Отечественной войны.

Дарья Пышмынцева