Сегодня сменился глава Айыртауского района СКО

Напомню, ранее это кресло занимал Бейбут Исманов. Теперь на его место пришёл Дархан Амрин. В аппарате акима области он трудился последние 6 лет, 2,5 из которых в должности заместителя руководителя. Энергичный и молодой. Так Кумар Аксакалов представил активу 30-летнего Дархана Амрина.

Он должен дать импульс развитию Айыртауского края. Это касается и туризма, и промышленности, и в особенности сельского хозяйства, подчеркнул аким области и добавил, что новый глава айцыртауцев обладает нужными для этого качествами.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В прошлом году по Сырымбету начались вскрышные работы. Мы долго шли к этому. Идёт параллельно проектирование горно-обогатительной фабрики. Такую же работу надо начинать по вольфраму. Это 2 крупнейших проекта в нашей области. В новые проекты нужно вдохнуть новую жизнь. Конечно, должен «бегать» за всем этим аким района. Мы знаем способности Дархана Омирсериковича, считаю, что он способен реализовать их.

Говорил Кумар Аксакалов и о проблемах Айыртауского района, дал ряд поручений. О них мы расскажем в выпусках новостей 12 марта.

Айгерим Мукашева