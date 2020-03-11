С 11 марта по всей республике стартовало ОПМ «Безопасная школа»

С наступлением весны ювенальные полицейские усилили профилактическую работу. Они проводят рейды по развлекательным заведениям и проблемным адресам, мониторят социальные сети, беседуют со школьниками.

На днях стражи порядка встретились со старшеклассниками средней школы №2. Ребятам напомнили, о том, что за любое правонарушение виновным придется нести ответственность. Отметили стражи порядка и то, что каждый может обратиться к ним за консультативной или правовой помощью.

Выступил перед школьниками и руководитель волонтерского поискового отряда Евгений Соловьев. Один из главных добровольцев региона рассказал своим сверстникам о том, чем занимаются ребята.

Евгений Соловьев, руководитель поискового отряда по СКО:

— Проводим оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная школа», в рамках которого, как поисковый отряд СКО, совместно с участковыми инспекторами полиции по делам несовершеннолетних рассказали об ответственности за правонарушения. Поговорили о самых «популярных» правонарушениях. Я же рассказал о своем отряде; как можно вступить, как можно в своем юном возрасте спасать человеческие жизни и делать благую работу для всего нашего государства.

С начала этого года ювенальные полицейские поставили на учет 7 подростков, на контроль взяли 23 неблагополучные семьи. За нахождение несовершеннолетних в позднее время вне дома к ответственности привлекли 95 человек. Завершится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная школа» 15 марта.

Алена Хан