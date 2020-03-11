Петерфельдскую СШ Кызылжарского района передали в частные владения

Первый вопрос, который рассмотрели на сессии, касается развития в регионе государственно-частного партнерства. В 2019-ом в этом направлении провели большую работу. Из 49 проектов реализовали 34: в сфере образования, культуры, спорта, здравоохранения. К слову, о последнем:

Арсен Казбеков, руководитель управления экономики СКО:

— В прошлом году велась работа по 7 проектам. По проекту «Модернизация оборудования в объектах здравоохранения». Это приобретение ангиографа, МРТ. Провели конкурсные процедуры, ведутся переговоры с инвестором по заключению договоров. По реабилитационному центру ведутся подготовительные работы для объявления конкурсных процедур.

Больше всего в частные руки передали объектов сферы образования. Притом, 3 договора пришлось расторгнуть. А ещё в доверительное управление инвесторам отдали 29 школьных столовых Петропавловска.

Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:

— В рамках ГЧП столовые переданы от 5 до 7 лет инвесторам без арендной платы. Объем инвестиций в школьные столовые составил более 90 миллионов тенге. Сейчас идет процесс контроля за исполнением обязательств ежемесячно. На сегодня закуплено оборудование частично на сумму более 20 миллионов тенге.

В этом году в рамках ГЧП в областном управлении образования заключили договор о передаче частникам Петерфельдской средней школы. Соглашение рассчитано на 10 лет. По словам Гульмиры Каримовой, объём инвестиций составит почти 250 миллионов тенге.

Учебное заведение возвели полвека назад. С тех пор там ни разу не проводили капремонта. Партнёрство, считают, специалисты, будет на руку обеим сторонам.

Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:

— В рамках данного договора предусмотрен не только капремонт. Там предостаточно пунктов. Вместе с тем есть бесплатное обеспечение питанием всех учащихся начальных классов, а также детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей-сирот. Одно из немаловажных условий является повышение зарплаты учителям на 25%.

В 2020-ом рассмотрят ещё 1 проект. Речь идёт о передаче Бескольской школы-гимназии инвесторам в доверительное управление. Но это пока только в планах, говорит Гульмира Каримова. Её доклад депутаты приняли.

Выслушали они и руководителя областного управления финансов Наталью Дышкант, которая рассказала о перераспределении казны региона на текущий год. Всего на 40-ой сессии областного маслихата рассмотрели 14 вопросов.

Абай Альжанов