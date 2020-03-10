Жители Сенной базы весну ждут с опаской

Общество, Паводок

20:59 10 Марта 2020

Большие, маленькие, средние. Вдоль улицы Сенной можно найти сугробы самых разных размеров. Так, по словам местных жителей, этот окраинный район выглядит каждую весну. Специалистов коммунальных служб здесь ждут, как праздника.

С меньшим энтузиазмом на Сенной провожают зиму, потому что знают, как только солнце начнет пригревать, сугробы будут таять и затапливать водой дома.

Василий Новиков, житель г.Петропавловска:

— Байбулова — бывшая пятая Сенная, а сейчас она Байбулова, сюда ни одного раза трактор не зашел. Сколько раз я звонил в акимат, один раз приехал трактор в 7 часов вечера, 20-30 минут от силы, от меня вывез две кучи и все, а весной мы здесь уплывем.

В сапогах на улице, в сапогах дома. Весной в этой обуви разве, что спать не ложимся, — говорит Бакыт Алпысбаева. Супруги — инвалиды по зрению. Чистить снег им помогает внук.

Пенсионерка сейчас восстанавливается после инсульта, нервничать ей нельзя, но как вспомнит, что весна на носу, земля начинает уходить из-под ног.

Бакыт Алпысбаева, жительница г.Петропавловска:

— Каждый год топит нас. Никогда никакой не трактор, не машина, не приезжала, снег не убирала.

«Оставляйте заявки и ждите своей очереди». В городском отделе ЖКХ после долгих переговоров и часов ожидания, прокомментировали ситуацию с вывозом снега в пригороде областного центра.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Петропавловска:

— Сейчас работы по вывозу снега в Подгоре закончены, заканчивают Рабочий и Бензострой. На Сенной базе регулярно производят механизированную чистку. После того как закончат Бензострой и Рабочий, по заявкам жителей, который поступают из Сенной базы, перейдут туда к вывозу.

В городском отделе ЖКХ объяснили, что работают коммунальные службы исключительно по заявкам. Оставить их можно с домашнего или мобильного телефона по номеру 109.

 

 

Дарья Пышмынцева

Читайте также

Свой 95-летний юбилей отметила Лидия Орлова
Автоклуб «Внедорожник» 1 марта организовал джип-фестиваль «Масленица»
1 марта: трагичные страницы истории и сплоченность народов
Два часа, десять тысяч тенге и вы — в Алматы
Молочная продукция «улетела» с прилавков во время с/х ярмарки
Поправки по трём направлениям планируют внести в гражданский процессуальный кодекс
Спасатели СКО усиленно готовятся к приходу паводка
Экологи СКО проверили больше 100 предприятий и выявили 306 нарушений
В День благодарности для пенсионеров проезд в общ.транспорте — бесплатный
Швейная фабрика «Прогресс» получила индустриальный сертификат
Жителей многоквартирных домов тоже пугает паводок
Полицейские помогают пенсионерам убрать снег во дворе