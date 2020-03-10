Выставка, посвященная 750-летию «Золотой орды», открылась в СК

На границе современного Казахстана и Кыргызстана в 1269 году на Таласском Курултае было принято решение о распаде единой Империи Чингизхана. Именно с этого момента «Золотая Орда» обрела свою независимость.

Асель Шайхислямова, библиотекарь:

— В послании президента говорится, что многие наши соотечественники не знают, что на нашей земле находится мавзолей Джучи, в честь которого назвали «Золотую Орду». Нужно в рамках этого юбилея привлечь туристов.

Мавзолей Джучи хана расположен в Улытауском районе Карагандинской области. Это памятник архитектуры 8 века. О нём, и связанных с ним легендах, можно узнать на выставке в областной библиотеке им. С.Муканова. Здесь расскажут и о генеалогии чингизидов. На этой карте представлены более 4000 имён ханов.

Елена Скакунова, библиотекарь:

— Идут года начиная от 13 века до нашего 21 века. Записаны все имена правителей, которые правили на казахских землях.

«Золотая Орда» известна тем, что объединила множество племён, проживающих на землях центральной Евразии. Поэтому история великой державы будет интересна многим.

Генадий Языков, житель г.Петропавловска:

— Сегодня на этой выставке я многое познал об истории Золотой Орды, о казахском ханстве. Это очень поучительно.

Выставка объединила более 100 книг по истории Золотой Орды. Она будет открыта для посетителей до конца года.

Айгерим Муканова