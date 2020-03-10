Велогонщик А.Захаров получил лицензию на участие в Олимпийских играх в Токио

Международная федерация велоспорта распределила лицензии на участие в летних Олимпийских играх в Токио. Большие усилия в их получении для казахстанской команды приложил наш земляк, велогонщик Артем Захаров. По итогам своих выступлений на чемпионате Мира в Берлине спортсмену удалось попасть в сотню лучших.

По результатам набора очков у казахстанских велогонщиков на треке три лицензии (спринт, омниум и кейрин). Стоит отметить, что право выступать на главном старте четырехлетия в спринтерских видах, наша команда получила впервые. Олимпийские игры стартуют 3 августа в Японии.

Анжелика Сычева