В Петропавловске идёт строительство нового казахского театра на 500 мест

Возводить здание нового казахского театра в областном центре начали еще в октябре 2018 года. Для этого под снос пошли 34 частных дома. Сейчас здесь кипит работа. Новый культурный объект станет украшением динамичного развивающегося микрорайона «Жас Оркен».

На данный момент строительство идет согласно графику. Его ведет столичная компания ТОО «НБК Инженеринг». Привлечены как местные, так и специалисты из Нур-Султана. Материалы используют казахстанского производства.

Ислям Нургалиев, руководитель отдела управления строительства, архитектуры и градостроительства СКО:

— Здесь каменщики производят кирпичную кладку блока СКЦ, бетонщики, арматурщики, они делают монолитные перекрытия, армируют и заливают соответственно бетоном. Затем работает ПЗМК местный завод производители металлоконструкций, здесь на месте монтирует их бригада.

Пока на строительной площадке работают 70 человек, уже в мае, когда займутся отделкой, привлекут еще больше ста специалистов. На возведение нового театра выделено больше 3 млрд тенге. Треть этих средств уже освоена, выполнено 30 процентов работ. Сдать объект планируют в августе этого года.

Алена Хан