В Казахстане ситуация по короновирусу стабильная

Коронавирусная эпидемия продолжает распространяться по миру. Сейчас инфекцией нового типа заражены почти 115 тысяч человек. Погибших от недуга — 4 тысячи. 70% инфицированных находятся в Китае. К счастью, до нашей страны коронавирус не добрался и в целом, ситуация стабильная, — говорят медики.

Нурлан Айманов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:

— До развития всех событий в мире у нас существовало 168 инфекционных коек в регионе, развернули дополнительно 125 коек. Было 8 реанимационных стационаров, развернули — 11.

С начала года из Китая, Ирана и Южной Кореи в наш регион прибыли больше 200 человек. К слову, эти страны относятся к 1 категории по уровню распространения коронавируса. Все они прошли 24-дневный карантин под присмотром врачей.

Специалисты рекомендуют казахстанцам воздержаться от дальних поездок. В противном случае необходимо будет пройти 2-недельное обследование в обсервационных стационарах.

Нурлан Айманов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:

— Обследуются пациенты через клинические исследования. Обязательно осмотр врача специалиста. Он оценивает состояние температуры, зева, лимфатических узлов, лёгких. Затем берётся из зева, из носа, мазок, из вены кровь. Все это транспортируется в нашу лабораторию.

Большое внимание уделяют профилактике. Одна из действенных мер — дезинфекция. Известно, что коронавирус передаётся воздушно-капельным путём и через рукопожатие. Чтобы свести риск заражения к минимуму, к примеру, в СКГУ во всех корпусах и общежитиях установили такие антисептические дозаторы. И появиться они должны во всех учебных заведениях области.

Нурлан Баимбетов, проректор по воспитательной работе и социальным вопросам СКГУ им.М.Козыбаева:

— Вы сами знаете, что сейчас во всем мире большая угроза коронавирусной инфекции. Поэтому во всех вузах страны идут профилактические работы. Студенты и персонал университета должны соблюдать правила безопасности. Мы, конечно же, беспокоимся об их здоровье.

Тем не менее специалисты дают неутешительный прогноз. Как заявил главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин, избежать коронавируса Казахстану не удастся, поскольку со всех сторон республика окружена странами, где уже есть факты заражения инфекцией.

Абай Альжанов