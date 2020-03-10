Спасатели СКО усиленно готовятся к приходу паводка

Село Тепличное находится в пригороде Петропавловска. Защитную насыпь здесь возводят, чтобы не допустить большого прихода воды, как это было в 2017-ом. Масштабный по своей силе тогда паводок «побил» многолетние рекорды.

Из-за разгула стихии смыло десятки домов, а сотни сельчан вынуждены были покинуть свои жилища. В этом году такой ситуации не должно быть. Уже как неделю спасатели Кызылжарского района сооружают на окраине населенного пункта защитную насыпь.

Ее высота — 3 метра, длина — в сто раз больше. За несколько дней сюда завезли около 10 «Камазов» белой глины. Всего в планах сгрузить порядка 2 тысяч кубометров этого материала.

Самат Шаяхметов, аким Прибрежного сельского округа, Кызылжарский район:

— Задействованы порядка 10 единиц техники. Планируем завершить работы заблаговременно. В зоне риска подтопления в поселке Тепличное сейчас порядка 300 домов.

Противопаводковые работы — на постоянном контроле спасателей. Ситуацию они мониторят ежедневно. Главная задача — не допустить подтопления жилых домов и придворовых хозпостроек. Особенно в тех населенных пунктах, где есть серьезная угроза подтопления.

Ерлик Капанов, главный специалист отдела по ЧС Кызылжарского района:

— В нынешнем году осадков выпало в 1,5 раза больше. В связи с этим идет угроза поднятия уровня реки Есиль. По приказу начальника ДЧС начался месячник по профилактике паводков местному населению. 2.29 Около 200 домов обошли, вручили населению памятки. В случае прорыва насыпной дамбы жители поселка эвакуируют в Бескольскую среднюю школу-гимназию.

Строительство насыпного вала спасатели и местные исполнительные органы планируют завершить уже на этой неделе. Отмечу, по словам ЧС-ников Кызылжарского района, к предстоящему паводку они готовы на 70 %.

Абай Альжанов