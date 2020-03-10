Инфляция по СКО за январь-февраль 2020 года составила 1%

Сумма, которой достаточно для нормальной жизнедеятельности организма человека. Это про величину прожиточного минимума, для каждой категории людей она разная. Для детей до 13 лет по подсчётам статистиков, хватит 22 тысячи тенге.

Больше всего требуется юношам от 14 до 17 лет — 35 тысяч, для девушек такого же возраста почти 27. Без малого от 26 до 33 тысяч тенге необходимо мужчинам и женщинам трудоспособного возраста. Пенсионеры живут скромней.

Для них прожиточный минимум по итогам февраля составил 26 тысяч тенге. Специалисты отмечают, минимальную продуктовую корзину собирали с учётом инфляции. Она, кстати, составила 1%. Мы решили выяснить, какие товары, по мнению североказахстанцев, ощутимо выросли в цене.

Правы оказались все опрошенные. В продовольственной корзине больше всего подорожали овощи — на 9%. Их соседи по торговому прилавку — фрукты тоже выросли в цене — на 1,5%. Больше чем на 7,5% стали стоить яйца. Булочные и мучные изделия подорожали на 2,5%, масла и жиры, а также крупы — на 2.

На 1,6% вырос ценник на мясо, чуть меньше — на макаронные изделия, рыбу и морепродукты. При этом рис подешевел почти на 10%, сахар — на 2,5. Не пощадила инфляция алкогольные напитки и табачные изделия. Их стоимость увеличилась на 1, 5 и 3,7%.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Извилистый ценовой путь проделал самый ходовой 92-ой бензин. В декабре прошлого года за литр автолюбители отдавали 148 тенге. В конце января стоимость горючего «подскочила» на 6 тенге. А сейчас, как видите, цена 92-го на заправках 156.

По информации статистиков, цены на бензин в СК возросли на 2,5%, на дизельное топливо — на 1,2%. Автолюбители обеспокоены, как на стоимости отразятся снижение цен на нефть и резкий скачок курса доллара. Но поводов для беспокойства нет, заверил министр энергетики Нурлан Ногаев.

Нурлан Ногаев, министр энергетики Республики Казахстан:

— Уже несколько лет цены на бензин регулируется спросом и предложением. В обязанности министерств входит обеспечение загрузки необходимого количества нефти и обеспечения рынка необходимым количеством горюче-смазочных материалов, что мы и делаем. На сегодняшний день все нефтеперерабатывающие заводы работают в штатном режиме, никакого сбоя нет. Необходимое количество нефти поставляется, необходимый объем нефтепродуктов также поставляется на рынок.

Стало дороже путешествовать не только на авто, но и на железнодорожном транспорте. Билеты выросли почти на 4%. Также зарегистрирован рост цен на ритуальные услуги на 12%, страхования — на 5. Стоимость фармацевтической продукции выросла почти на 1%.

Айгерим Мукашева