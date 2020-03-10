ФК «Кызылжар» потерпел фиаско в игре со столичной командой «Астана»

В Команды играли на заснеженном поле, однако, погодные условия не помешали показать достойную игру. В первом тайме петропавловцы сдерживали натиск хозяев, сумели сохранить ничейный счёт, 0:0. Чего нельзя сказать о второй 45-минутке. Здесь столичные футболисты показали отличную игру.

Они забили нашим ребятам 4 мяча. Кызылжарцы держались достойно, но это им не помогло. Итоговый результат 4:0 в пользу «Астаны». Для них эта победа стала ещё и самой крупной в истории противостояния двух команд. Следующую игру спортсмены проведут 14 марта в городе Павлодаре с местной командой «Иртыш».

Абай Альжанов