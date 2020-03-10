ЧС-ники: за неделю в регионе произошло 28 происшествий

Рустем Жумагалиев, начальник управления кризисных ситуаций ДЧС СКО:

— За неделю произошло 28 происшествий по области, погибло 3 человека, пострадало 2 человека, также у нас спасено 204 человека, из ни 5 детей, это из снежных заносов, отбуксированы были на очищенные участки дороги 76 легковых и 4-грузовых. При этом вводились ограничения. Когда были плохие погодные условия, были введены ограничения на 4 дорогах республиканского и были закрыты все дороги областного значения.

Предпраздничная неделя выдалась для спасателей напряженной. Больше всего на пульт экстренных служб поступало сообщений о пожарах. В период 3 по 10 марта их зарегистрировано 8. Огненная стихия унесла жизни трех людей. Один из случаев произошел 4-го числа в областном центре, в Рабочем поселке.

Днем позже в селе Кайранколь Жамбылского района горел двухквартирный жилой дом. Благодаря своевременному реагированию добровольных пожарных формирований, ЧП обошлось без летального исхода.

Николай Белоусов ,заместитель начальника ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС СКО:

— Эвакуировано 2 детей с ожогами верхних конечностей 2003-2005 года рождения, которые были госпитализированы в ЦРБ. Общая площадь пожара составила 72 кв .метра, почему такое большая площадь пожара, потому что далеко село находится, пожарные ехали долго. Более 1 часа наше подразделение следовало.

В селе Смирново Аккайынского района в огне погиб 58- летний мужчина. Трагедия произошла накануне международного женского дня, вечером 7 марта. По предварительной версии ЧП случилось из-за короткого замыкания электропроводки, в результате чего жилой дом площадью 100 кв. метров сгорел полностью.

Николай Белоусов ,заместитель начальника ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС СКО:

— Эвакуирован мужчина. Его доставили в ЦРБ. чуть позже он скончался, не приходя в сознание.

Как отмечают спасатели, с начала года в области произошло 88 пожаров, против 130 за аналогичный период прошлого года. В них погибло 12 человек, двое из которых — дети. В 2019 огненная стихия унесла жизни 9 людей.

Анжелика Сычева