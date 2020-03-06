Жокей и тренер по конным видам спорта О.Патошкина рассказала о своей жизни

И подумать не могла, что именно так сложится её жизнь. В 10 лет отец подарил ей жеребёнка английской породы и это была любовь с первого взгляда. Ему дали кличку «Лебёдушка».

Ольга Патошкина, директор областной ДЮСШ конных видов спорта «Аргымак», Кызылжарский район:

— Мы его вырастили. Я взрослела, и жеребёнок взрослел. Выросла великолепная лошадь. Она принесла нам много хороших жеребят. Тем самым, мы развели большое количество лошадей. Может быть, это будет секретом, но, знаете, лошади творят чудеса. Во-первых, они успокаивают. Если есть эмоциональные переживания, то, когда приходишь к ним, гладишь, становится легче. Во-вторых, лошади лечат.

Увлечение побудило Ольгу всерьёз заняться конным спортом. Сначала окончила СКГУ, позже поступила в академию Санкт-Петербурга. Там получила диплом по специальности «тренер». В то же время Ольга не забывала поддерживать «игровой тонус».

Учёба не стала препятствием для участия в состязаниях. В спортивной копилке золотые медали, индивидуальные награды на республиканских и региональных скачках, забегах.

Ольга Патошкина, директор областной ДЮСШ конных видов спорта «Аргымак», Кызылжарский район:

— Я работаю в ДЮСШ 11 лет. Являюсь старшим тренером по байге, также долго проработала директором федерации конного спорта. Так как у нас школа национальных видов спорта мы культивируем 5 дисциплин: борьба на лошадях, стрельба из лука, тенге елу и кокпар.

У Ольги 2 дочери, которые пошли по её стопам, обе — успешные жокеи. Младшей, Марии — 14, а старшей, Анжелике — 15. Девушка говорит, в этом спорте важна не только концентрация, характер и воля, но и умение работать в команде.

Анжелика Патошкина:

— Опасностей в конных видах спорта довольно-таки много. Это не такой спорт, как легкая атлетика, где полагаешься только на себя. Здесь все зависит от двоих. Ты ответственен за 2 жизни. Конечно, падения были, и не раз. Страшных ещё не было, надеюсь, и не будет.

Патошкины в конном спорте уже много лет. На своём примере показывают, что представительницы прекрасной половины человечества, ни в чём не уступают мужчинам-наездникам.

Абай Альжанов