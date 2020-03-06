К.Аксакалов вручил подвески «Күміс» и «Алтын алқа» многодетным матерям

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Говорят, что когда бог создал мужчину, он подумал, что можно ещё лучше сделать. И потом создал женщину.

А с ней появились тепло и уют, в общем, то, что мы называем, домашним очагом. Но сейчас женщины, намного больше, чем просто его хранительницы. В мире не осталось профессий, которые бы они не освоили.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Сегодня у нас 40% в ВВП страны создаётся руками женщин. 62% госслужащих — это женщины. 29% депутатов в Сенате — женщины. С такими темпами будет скоро и около 50. Женщины более ответственны. Мы, как работодатели, это видим. Когда женщине доверяешь, она выполнит на 200%. К сожалению, в отличие от мужчин.

С особым трепетом мы поздравляем и благодарим тех, кто подарил нам жизнь и носит почётное звание «мама». Посвятить всё свободное время детям, вложить в каждого частичку души и переживать за них, больше, чем за себя. А если в семье ещё и шестеро или семеро ребят, а то и более. Такие мамы — настоящие героини. Свидетельство тому — подвески «Күміс» и «Алтын алқа».

Накануне праздника Кумар Аксакалов вручил подвески отличия трём женщинам. Золотую получила Вероника Иванова. Она одна воспитывает семерых детей. Многодетная мама в семье была единственным ребёнком. Было скучно и, порой, одиноко, — признаётся Вероника. Поэтому мечтала о большой и дружной семье. Желание сбылось. В доме Ивановых не смолкают детский смех, а ещё песни. Семья очень творческая.

Вероника Иванова, обладательница подвески «Алтын алқа»:

— Собираемся за общим столом. Кто захочет, покажет концерт, расскажет стишок. Это кажется, что много детей. На самом деле, это не так трудно. Они идут друг за другом. Помогают друг другу. Это гордость. Есть ради кого стремиться и жить.

Такая мотивация и у Гульжан Нартбаевой. Она воспитывает шестерых детей. За это сегодня получила серебряную подвеску. Полгода назад семья переехала из Алматинской области в СК. Трудностей, как и работы, не боятся. Напротив, смена географического положения очень сплотила семью. Друг за друга горой.

Гульжан Нартбаева, обладательница подвески «Күміс алқа»:

— Я сама из многодетной семьи. Да и муж всегда хотел, чтобы в доме было много детей. Нам нравится, как они поддерживают друг друга. Думаю, те, кто выросли в большой семье, более отзывчивы. Такие дети точно не вырастут эгоистами. Я горжусь своими сыновьями и дочками.

А они, конечно же, гордятся своей мамой. Думаю, как и каждый из нас. Порой удивляешься, ну как мамы всё успевают. И работают, и за домом следят, и себя в тонусе держат. Наверное, в этом и сила прекрасных дам. Не зря у казахов говорят, одной рукой женщина качает колыбель, а другой — весь мир.

Дарья Пышмынцева