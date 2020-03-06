В Петропавловске стартовал республиканский турнир по қазақ күресі

Боевой дух и хорошее настроение. Участники турнира — юноши 16-17 лет. Традиционное построение перед стартом. На спортивной площадке 20 сборных. Впереди их ждут два дня борьбы в 9 весовых категориях.

Асылхан Булатов, главный судья соревнований:

— В сегодняшних соревнованиях участвует 10 областей нашей республики Казахстан и 10 команд нашей СКО. В нашей области этот турнир впервые проводится среди юношей.

Участники первого дня соревнований выступают в весовых категориях от 45 до 65 кг. Одним из первых на ковер вышел североказахстанский борец — Адилет Ануарбек. Этим видом спорта увлекается 6 лет. Неоднократно становился чемпионом области.

На соревнования юноша приехал из Акжарского района. Его соперник в синем из района Шал акына. Уже на первой минуте он показал свое преимущество, но Адилет не уступил и в решающий момент смог вырваться вперед.

Адилет Ануарбек, участник соревнований, Акжарский район:

— Со своим соперникам я уже знаком. До этого мы не раз встречались. Силы у нас равны. Пару раз я ему проигрывал, но и побеждал тоже, как и сегодня. Уверен в своих силах. Меня ждет финал.

Во второй день турнира, 7 марта, на ковре встретятся палуаны в весовых категориях от 65 до 80 кг. Победители и призеры получат дипломы и кубки.

Анастасия Остертак