В центр медстрахования, кроме обращений, поступают и жалобы

5-этажей, около сотни кабинетов и столько же специалистов. Кажется, что в Тайыншинской многопрофильной межрайонной больнице можно заблудиться, но это не так. Удобная навигация повсюду в виде специальных полос на полу.

Они ориентир не только для пациентов больницы, но и медицинского персонала. В приемном покое, травматологическом и операционном залах все устроено так, чтобы как можно быстрее определить состояние больного и направить его к нужному специалисту.

Поправили здоровье и отправили домой. Новая система сломала ту, что строилась годами и одинаково не устраивала как больных, так и самих врачей. В пакет ОСМС помимо прочей мед. помощи вошла реабилитация и восстановительное лечение.

В первом случае исключением стали больные туберкулёзом, но ведь это только начало работы и в рамках новшества, которое будет развиваться, если в него поверят.

Анатолий Рафальский, главный врач Тайыншинской многопрофильной межрайонной больницы СКО:

— Больной приезжает в неврологическое отделение с инсультом, мы его раньше лечили, максимум две недели и этого больного мы отправляли домой, больной практически был не готов находиться дома. Сегодня благодаря ОСМС мы этого больного здесь у себя переводим в отделение реабилитации, такого в селе никогда не было. Мы планируем на нашей базе открыть неврологический центр.

В то, что инсульт — это не приговор, Владимир Герасимчук поверил не сразу. Его привезли в больницу на носилках, мужчина думал, увезут на них же. Вернуть североказахстанцу здоровье, которое, казалось, безвозвратно потеряно, помогли врачи и новая система страхования.

Владимир Герасимчук, житель с.Келлеровки,Тайыншинский район:

— Я вообще не мог даже стоять, меня сестры поднимали, руку не мог поднять, сейчас работает, хожу потихоньку. Это я полмесяца нахожусь. За это время восстановили, спасибо все им.

Бибигуль Кабаева, врач-невропатолог Тайыншинской многопрофильной межрайонной больницы СКО:

— Полмесяца они лежат, как острые больные, полмесяца 1 этап реабилитации, через несколько месяцев можем еще раз их госпитализировать уже на 3 этап, дальше уже амбулаторный уровень. Это важно в первую очередь для пациента, ему нужно дальше жить, ходить, обслуживать себя.

И работать многим пациентам до пенсии еще далеко. Валентине Раучук не терпится покинуть палату и вернуться к привычному образу жизни. А пока с помощью ОСМС она восстанавливается после операции на колено.

Валентина Раучук:

— Операцию проводили в Астане, по эндопротезированию коленного сустава. Сделала ее по квоте, здесь прохожу реабилитацию. Получаю магнит, делаю противовоспалительные процедуры. Я хожу все нормально, только нога не разгибается.

Физиолечение, КТ и МРТ. Все это и многое другое за счет казахстанской копилки здоровья. Это общие вложения, но находятся те, кто думает, что «скидываться» всем для работы ОСМС необязательно. Речь идет о работодателях, которых мало волнует, что завтра кто-то из его специалистов окажется на больничной койке и будет платить не только за нее, но и другие мед. услуги.

Лариса Гордеева, директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по СКО:

— Анализ показывает, что более 20 тысяч населения несвоевременно за них работодатели перечисляют взносы и отчисления. Работодатель обязан ежемесячно давать наемную работнику справку о перечисленных взносах, и он должен требовать эту справку.

Справку и ответов на вопросы. Получить их можно по номерам, указанным на экране. На них же можно оставлять свои жалобы. Они в северном регионе, как правило, связаны с очередностью, доступностью консультативно-диагностических услуг.

Есть нарекания и по дорогостоящим услугам, точнее, отказу в их бесплатном получение в рамках ОСМС. Грешат вышеперечисленным в основном поликлиники областного центра, примкнул к ним и один район — Айыртауский.

ДарьяПышмынцева