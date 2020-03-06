В Казахстане отменили прописку для детей до 14 лет

К примеру, малообеспеченным и многодетным семьям будет проще оформить адресную социальную помощь. Сократится количество справок, которые необходимо предоставить для её получения. Чтобы узнать адрес регистрации детей, достаточно посмотреть в базе место прописки матери.

Динара Айткожина, старший инспектор по особым поручениям управления миграционной службы ДП СКО:

— Теперь государственные и местные исполнительные органы для подтверждения места жительства ребенка при оказании государственных услуг, которыми предусматривалось обязательное наличие у ребенка регистрацию по месту жительства должны получать из информационных систем в рамках информационного взаимодействия с государственной базой данных физические лица.

Алена Хан