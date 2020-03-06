Спасатели ПЧ №2 и студенты ГТК убрали снег во дворе у пенсионера

Людмила Леонова, инвалид второй группы. Обычно двор и придомовую территорию ей чистит за деньги сосед. Иногда приходится и самой брать в руки лопату. Точнее, в руку, другой она опирается на костыль. К счастью, сегодня всю работу сделали активисты. Скинули накопившийся за зиму снег с крыши и расчистили обледеневшую дорожку, ведущую к дому.

Улан Молдашев, пожарный-спасатель специализированной пожарной части №2 г.Петропавловска:

— У нас проходит сегодня командное волонтерство, мы являемся пожарными спасателя части номер два. В преддверии 8 Марта помогает всем инвалидам и бабушкам пенсионного возраста в очистке снега. Это необходимо помогать ветеранам труда, войны, обязанность молодежи помогать и не забывать старшее поколение.

Алена Хан