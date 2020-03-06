Североказахстанцам рассказали кого могут наказать за коррупцию

Поправки в закон «О государственной службе РК» вступили в силу 10 декабря прошлого года. Поэтому новые требования распространяются на тех руководителей, чьи подчиненные совершили коррупционные преступления после этой даты. И подать в отставку нужно в течение 10 дней после вступления приговора в законную силу.

Елена Степаненко, руководитель департамента Агентства по делам государственной службы РК по СКО:

— Нужно отдельно отметить, что наличие или отсутствие вины у политического служащего,в данном случае для отставки, значения не имеет. Так, руководители агентств и центрального государственного органа, это министры, председатели агентств, госорганов, подотчётных Президенту, подают в отставку при совершении коррупционного преступления их заместителями, ответственными секретарями, руководителя аппаратов.

А вот акимы областей лишатся своего кресла, если в коррупции уличат их заместителей, руководителя аппарата или главу района. Кстати, рассматривать отставку чиновника будут в течение 30 дней. Рассказали на брифинге и о соблюдении гендерного баланса на госслужбе. Доля женщин сейчас составляет больше 63 процентов, многие занимают руководящие должности.

Рамиль Бахриразиев, руководитель управления государственной службы ДАДГС по СКО:

— В нашей же области 45,3 процента руководящих должностей занимают женщины. Наибольшее их количество приходится на районные акиматы и г. Петропавловска. На уровне принятия решений в нашей области работает более 30 % женщин, из них должности руководителей областных департаментов занимают 5 женщин.

К сожалению, нечистыми на руку бывают и представительницы прекрасной половины человечества. Вне зависимости от занимаемых должностей, от пола, в случае взяточничества наказания понесут все без исключения.

Алена Хан