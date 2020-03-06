Представители ФСМС СКО посетили Келлеровскую врачебную амбулаторию

Просторная, светлая, без очередей. Последние большая редкость даже в регистратуре главной здравницы села. Нет загруженности и на дневном стационаре, в палатах практически всегда есть свободные койки. Такую обстановку с городской, конечно, не сравнить.

Гулия Молдажанова, старший врач Келлеровская врачебная амбулатория:

— Лаборатория у нас есть, стоматология, дневной стационар и ПМСП -врач общей практики и терапевт. У нас на врачей общей практики 1700 положено, а на терапевта — 2200. Таких сильно больших перегрузок нет.

Гордость Келлеровская врачебная амбулатория — государственная оптика. Цены здесь значительно ниже, чем в частных. Наплыва пациентов нет, а значит, и очки подбирают быстро. Также быстро, как келлеровцы, включились в новую систему медицинского страхования и жители соседних сел.

Её плюсы ощутили 14 больных, 2 из которых дети. Они, как правило, боятся стоматологов, да, что уж говорить, взрослые тоже не спешат заниматься здоровьем своих зубов, из-за страха и кусающихся цен. Если справиться с первым ОСМС не поможет, то финансовая часть вопроса 15 категорий условно-застрахованных граждан больше не пугает.

Галина Талько, зубной врач Келлеровская врачебная амбулатория:

— С января по февраль у нас выполнено по ОСМС 387 услуг стоматологических. Это лечение зубов, пульпиты самые разные, вес типа кариеса, лечение пародонтита и удаление. По оборудованию, конечно, сами видите, у нас оборудование уже староватое, хотелось бы поработать на новой установке.

Кто-то мечтает о новом оборудовании, а кто-то хочет подробнее узнать о новой системе. Кроме посещения семейной врачебной амбулатории села, рабочая группа Фонда социального медицинского страхования отвечала на вопросы врачей и пациентов.

А жительница Келлеровки Екатерина Кроль пришла, чтобы сказать спасибо местным специалистам, которые всё доступно объяснили и помогли получить необходимую медицинскую помощь бесплатно.

Екатерина Кроль, жительница с.Келлеровки:

— У меня давление, я получаю лекарства бесплатно, КТ по почкам проходила тоже бесплатно, потом зубы лечу у нас в зубном кабинете тоже бесплатно.

Дарья Пышмынцева