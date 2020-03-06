Активисты-волонтеры дарили женщинам открытки прямо на улице

Активисты центра молодежных инициатив и волонтеры пришли к детям не с пустыми руками. Разноцветные фломастеры, карандаши, раскраски, пластилин: ребятам они собрали целый букет для творчества. А еще подарили мягкие игрушки.

Ну а теперь самое время начинать творить. На столе перед каждым ребенком заготовки для поздравительных открыток: цветной картон, бумага, клей, ножницы, стразы для украшения. Причем для того чтобы процесс шел продуктивнее и быстрее: ребята разделили обязанности.

Каждый отвечает за свой элемент в создании поделки. Кто-то делает основу из картона, кто-то вырезает стебли и лепестки, другие — надписи. Участвуют с азартом, стараются друг от друга не отставать.

Лилия Гизатуллина, руководитель клуба волонтёров СКО:

— Вот мы сейчас сделаем и пойдем дарить женщинам с 8 Марта, желать им всего наилучшего. Мне нравится работать с такими детьми, потому что они очень отзывчивые, добрые такая атмосфера дружеская всегда у нас. Нас это привлекает, и мы стараемся чаще работать в таком формате.

Еще несколько штрихов, и оригинальные подарки будут готовы у каждого. Через полчаса ребята дружно собрались и вышли на улицу, чтобы поздравить милых дам с праздником.

Женщины:

— Приятно что, проходила мимо и вот незнакомые совершенно детки подарили мне открытку. Правда, приятно!

— Всех женщин поздравляю с 8 Марта. Будьте счастливы, здоровы, пусть ваши мужчины вас радуют не только на 8 Марта, а всегда. Всего доброго!

— Спасибо большое, отлично прям на 8 Марта подарок. Особенно нам, бабушкам, на 8 Марта открытка — это очень приятно. Молодцы, спасибо вам большое!

— Детки спасибо, большое, здоровья вам все, всех с 8 Марта!

— Спасибо огромное, всех поздравляю , спасибо за подарок. Сделанный своими руками — самый настоящий подарок!

Такую акцию ее организаторы проводят впервые. И судя по хорошему настроению женщин, которые неожиданно для себя получили такие открытки, флешмоб удался.

Анжелика Сычева