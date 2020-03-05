В с.Покровке есть показательная многодетная семья с юга

Перебраться на ПМЖ с юга на север в планах у главы семейства Сырмановых было давно. Да все никак не решался. Как говорится, все неизведанное всегда немного настораживает. В первую очередь переживал за супругу и детей.

Абсалы Сырманов, житель с.Покровки, Мамлютский район:

— Мы переехали сюда в 2016-м году, в апреле. В переезде помогло государство. Предоставили дом, территорию. А еще выплатили подъемные. По 75 тысяч тенге на каждого члена семьи. Акимат местный хорошо поддержал. В первый год весной нам дали семена, чтобы засеять огород.

А вот сама супруга, наоборот, поменять место жительства не побоялась. Север ее всегда привлекал. Тут и природа какая-то другая, особенная, и климат, ну а главное — люди. Добрые и приветливые, — говорит женщина. Повезло ей и с работой, и коллегами.

Гулчехра Сырманова, жительница с.Покровки, Мамлютский район:

— Как только мы переехали, трудоустроилась. Я лаборант. Работа у меня очень интересная. И жизнь у нас не менее интересная. Очень рада, что народ тут такой дружелюбный. Мои коллеги, соседи, новые друзья. Все очень хорошие. На праздники все к друг другу в гости ходим. Дарим подарки и угощения.

В семье Сырмановых шестеро детей. Трое сыновей и столько же дочерей. Почти все они уже завели свои семьи и живут отдельно. Собственно поэтому несколько месяцев назад супружеская пара решилась на усыновление.

Гулчехра Сырманова, жительница с .Покровки, Мамлютский район:

— Максат и Дамир нам сразу понравились. Поэтому администрация детского дом предложила нам гостевой режим. Это когда деток отправляют в семью к будущим родителям, чтоб посмотреть, как пройдет адаптация. Адаптация у нас прошла отлично.

К новой семье ребята привыкли. Дамир ходит в мини-центр, а Максат в школу. В первый класс. Учится мальчик хорошо. Приносит домой одни пятерки. Не забывают ребята и помогать родителям по дому.

Максат Самусенко:

-Папа очень справедливый и в меру строгий. Всегда призывает трудиться. Всему старается нас научить по хозяйству. Даже женскую работу сможем сделать, когда мама занята, можем помыть посуду, подмести.. А еще выходим на улицу, помогаем убирать снег. И кормим птицу.

Кстати, хозяйство у Сырмановых немаленькое. Индюки, куры, гуси. А еще коровы и лошади. Разводят их для собственных нужд. Всего в 2019 в Мамлютский район по программе переселения из трудоизбыточных регионов переехали 33 семьи. Всего 115 человек. 55 из них трудоспособного возраста.

Бибигуль Касенова, директор центра занятости Мамлютского района:

— Всем им выделены квоты на 25 млн. 10 млн-переселение. 14 млн-аренда жилья и покупка домов. Всего в 2019 году было построено 32 для переселенцев. На текущих год 2020 планируется 54 дома. В плане 36 семей перевезти.

Практически все переселенцы трудоустроились, кто-то прошел обучение по программе «Бизнес Бастау», многие занялись домашним хозяйством.

Анжелика Сычева