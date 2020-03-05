Свинг, би-боп, фьюжн звучали со сцены Дворца молодежи

Культура

19:19 5 Марта 2020

Оркестр эстрадной и джазовой музыки был создан в 2000 году. За это время прошёл большой творческий путь от традиционных джазовых произведений до современных, таких как джаз-рок или фанк. Свинг, би-боп, фьюжн — в их репертуаре более 150 произведений различных стилистических направлений.

Геннадий Брюханов, художественный руководитель джазового оркестра областной филармонии:

— Конечно, будет что-то новенькое, не без этого. Мы всегда стараемся удивлять чем-то публику. Планы на будущее. Мы наверно сейчас займёмся гастрольной деятельностью, поскольку коллектив набрал такую форму. 

Музыканты, действительно, повышают свой уровень мастерства и показали это на концерте. Смогли создать праздничное настроение и особую атмосферу. И главное — играли виртуозно, на радость поклонникам, а их у оркестра много. Свободных мест в зале почти нет.

За 20 лет музыканты выезжали на гастроли во многие города Казахстана и России. Их творчество ценят поклонники джазовой музыки в Нур-Султане, Актобе, Костанае, Кургане.

 

 

Айгерим Мукашева

Читайте также

Выставка, посвященная аль-Фараби, открыта в библиотеке С.Муканова
Юные поэты из СКО — в числе лучших
В Петропавловске открыли мемориальную доску заслуженному деятелю РК К.Касымову
Конкурс чтецов «И Аллах, и слова его сущи» состоялся в Петропавловске
175-летию со дня рождения А.Кунанбаева посвятили айтыс акынов
Яркий старт юбилейных дат
Наследие великой степи и выдающиеся личности
Дан старт празднованию 175-летнего юбилея А.Кунанбаева в сфере образования
Два первых и одно второе место
В 2020г. планируется проведение масштабного этно-фестиваля в поселении Ботай
Кюи Абая и Курмангазы прозвучали в ТРЦ «Dostyk mall»
Премьера «Любовь до потери памяти» состоялась в каздрамтеатре