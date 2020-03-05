Свинг, би-боп, фьюжн звучали со сцены Дворца молодежи

Оркестр эстрадной и джазовой музыки был создан в 2000 году. За это время прошёл большой творческий путь от традиционных джазовых произведений до современных, таких как джаз-рок или фанк. Свинг, би-боп, фьюжн — в их репертуаре более 150 произведений различных стилистических направлений.

Геннадий Брюханов, художественный руководитель джазового оркестра областной филармонии:

— Конечно, будет что-то новенькое, не без этого. Мы всегда стараемся удивлять чем-то публику. Планы на будущее. Мы наверно сейчас займёмся гастрольной деятельностью, поскольку коллектив набрал такую форму.

Музыканты, действительно, повышают свой уровень мастерства и показали это на концерте. Смогли создать праздничное настроение и особую атмосферу. И главное — играли виртуозно, на радость поклонникам, а их у оркестра много. Свободных мест в зале почти нет.

За 20 лет музыканты выезжали на гастроли во многие города Казахстана и России. Их творчество ценят поклонники джазовой музыки в Нур-Султане, Актобе, Костанае, Кургане.

Айгерим Мукашева