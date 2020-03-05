Оценить качество оказания госуслуг теперь можно через приложение

Прошло полтора года, как в регионе запустили мобильное приложение «Digital Agent», с помощью которого североказахстанцы могут оставлять отзывы, жалобы или предложения о работе ЦОНа, судов и нескольких управлений. Одним словом, это обратная связь с населением.

Айсулу Уразбекова, главный специалист департамента Агентства по делам госслужбы по СКО:

— Мероприятия проводятся в рамках популяризации мобильного приложения для того, чтобы жители знали о приложении и пользовались им. В цифровом агенте можно оценить не только качество оказания услуг, но и доступность к зданию, оборудованы ли пандусы, санузлы.

Для быстрого, а главное — качественного обслуживания необходимо всего лишь установить приложение на смартфон. Уже после отправить комментарий по всем возникшим вопросам разработчикам. В течение 5 минут специалисты решат вашу проблему. К слову, за время работы «цифрового агента» они обработали больше 1700 заявок.

Сейчас оставлять свои отзывы, жалобы и предложения граждане могут только в 4 госучреждениях. Скоро их список расширится. В приложение планируют внедрить оценку качества работы акиматов, школ, больниц и полицейских.

Абай Альжанов