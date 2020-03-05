О развитии Петропавловска говорили на коллегии упр.строительства и ЖКХ

250 тысяч квадратных метров жилья ввели в СК в прошлом году. Это на 15% больше, чем в 2018-ом. Но спрос на квартиры и дома в области всё ещё высок. Чем могут ответить стройкомпании? По словам руководителя профильного управления Серика Мухамедиева, интерес бизнеса растёт.

Если пару лет назад в области было только 2 частных застройщика, то сейчас порядка 15. Вырос и объём вложений. В прошлом году привлекли почти 30 млрд тенге инвестиций. Это на 44% больше, чем в 2018-ом.

Серик Мухамедиев, руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства СКО:

— За 2019 год введено 2573 квартиры. Обеспечено жильём порядка 700 очередников. Из них 434 социально-уязвимые. Более 9 тысяч граждан улучшили свои жилищные условия.

Планы на этот год не менее грандиозные. 280 тысяч квадратных метров жилья. Только в областном центре начнут строить 25 многоэтажек. Они появятся преимущественно в микрорайонах «Жас Оркен», «Береке» и по улице Уалиханова. Большинство возведут на месте частного сектора.

Это, конечно, затягивает процесс строительства. Возводить дома на окраинах легче и быстрее. Но в итоге это обернётся ещё большими затратами. Ведь к новым микрорайонам придётся подводить инфраструктуру, это скажется на тарифах.

Да и общественный транспорт будет вынужден поднять цены. Потому в Петропавловске продолжат снос ветхого и аварийного жилья. Всего в городе 15 тысяч частных домов.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Убираем 10-15 домов. Вместо них, строим в 10 раз больше квартир. Нами было инициировано внедрение механизма реновации на местном уровне. Т.е. аварийное, ветхое жильё сносится. Предоставляется земля для частных застройщиков.

Глава государства инициативу нашей области поддержал. Планируют, что в апреле Правительство вынесет постановление. Отмечу, за три года в Петропавловске снесли свыше 700 домов. В 2020-ом под колёса тяжёлой техники пойдут ещё 300.

Кроме современных многоэтажек появятся в областном центре и такие крупные объекты, как больница, театр, школа, новый учебный корпус СКГУ. Главное, чтобы подрядчики сроки не срывали и строили на совесть.

Глава региона поручил увеличить гарантийный период до 3 лет. Тогда, уверен Кумар Аксакалов, и возводить будут основательно, и материалы использовать высококачественные. Последнее, кстати, для нашего региона наболевшая проблема.

Всё, кроме разве что песка, нам поставляют из других регионов. Пополняем их казну за свой счёт. Даже основной стройматериал — кирпич, мы завозим. Ситуацию должен изменить новый завод. Предпринимателю помогли местные власти, осенью производство кирпича планируют запустить. Ещё одна больная тема строительной отрасли — нехватка рабочих рук.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Порядка 2 тысяч только на крупных объектах будет задействовано. Здесь вы должны чётко представлять, какими ресурсами, где мы будем обеспечивать наши объекты людьми.

Тем более, что строительный сезон в нашем регионе короткий. Специалистов нужно задействовать максимально. И подключать студенческие отряды. Пока эта работа проводится слабо, отметил аким области. На нехватку рабочих рук жалуются и руководители стройкомпаний.

Правда, в ходе обсуждения выяснилось, что студентов, желающих летом подработать, не так уж и мало. Только вот вакансий для них около 20. Кумар Аксакалов поручил наладить работу между учебными и строительными организациями и разобраться, почему предприятия не спешат брать молодёжь на работу.

Не торопятся некоторые и с проектами. Это уже давно «бородатая» проблема, отметил глава региона. Деньги из госказны на ремонт дорог или строительство водопровода выделяют. Но работы не проводят из-за того, что нет ПСД.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В районах это происходит, в Петропавловске. Несвоевременность выделения средств, не разрабатывают, потом это как снежный ком — это друг на друга. У них средств не хватает. А почему не хватает? Налогооблагаемая база не растёт. А это создание рабочих мест. В районах из областного бюджета мы средств выделять не будем на разработку ПСД, на инфраструктуру.

Да и рынок проектов не развивается. В области не больше трёх предприятий, разрабатывающих ПСД. Приходится привлекать специалистов из других областей. Но они местных нюансов не знают. Потому часто проекты приходится корректировать. За качеством работ должны следить общественники и депутаты.

Касается это и домов, которые строят в сёлах. В прошлом году их было почти 430. В этом году возведут 688. Такого количества в регионе ещё не было. И здесь большая заслуга программы по переселению людей из трудоизбыточных регионов страны.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Когда мы строим индивидуальное жильё, у людей есть возможность самим построить. Это лучший вариант. 7 млн, которые предусмотрены, 1,5 млн из них — зарплата. В прошлом году лишь район Шал акына этот проект реализовал — 8 домов. 8 семей для себя построили жильё.

Они получили все необходимые стройматериалы, 1,5 млн тенге и возвели дом мечты, за который будут платить аренду. А местные власти должны помочь с благоустройством. Правда, это задание в 2019-ом выполнили не все. Ошибок прошлого года быть не должно, отметил глава региона.

Айгерим Мукашева