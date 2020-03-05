Лучшим следователем СКО назвали Жайнагуль Ташмаханову

Лучший следователь области Жайнагуль Ташмаханова работает в городском отделе полиции. Здесь вместе с коллегой она проводит большую часть своего служебного времени. Дела в компьютере, на столе и практически всегда в мыслях. С ними она уходит с работы и приходит на нее.

В форме, о которой мечтала, когда была школьницей. С той же поры девушка с именем, которое дословно переводится, как «распускающийся цветок», любит небольшие аккуратные украшения и необычные резинки для волос.

Возраст и непростая работа на вкус Жайнагуль не повлияли, но кое-что со школьной скамьи и времен учебы в Карагандинской академии в ней изменилось.

Жайнагуль Ташмаханова, старший следователь управления полиции г.Петропавловска:

— Когда я поступала, я хорошо бегала, сдавала все нормативы, легко и свободно. Сейчас может потому что сидячая работа, не чувствую такой легкости. Хотя мы ходим каждую неделю на занятия по физической культуре, сдаем какие-то нормативы, но это все не то.

Анализ материалов дела, сбор фактов и бесконечный поиск, кто прав, а кто виноват, Жайнагуль нравятся. Но ничего не сравниться с выездом на место преступления, там пытливый ум старшего следователя начинает работать со скоростью света.

Так же быстро, как наша героиня собралась на выезд, крутиться перед зеркалом и прихорашиваться, это любят, наверное, все девушки, у Жайнагуль на службе времени нет. Не было выбора и у ее родителей, которые разделились на два лагеря, когда их дочь сказала, что хочет служить в полиции.

Жайнагуль Ташмаханова, старший следователь управления полиции г.Петропавловска:

— Мой отец радовался, что я надену полицейскую форму, а мама была против. Вначале она старалась меня отговорить, что мол работа сложная для девушек. Я пришла работать в Жамбылский районный отдел полиции на должность следователя. Работала с 2012-го до 2016-го года, потом переехала в Петропавловск на должность старшего следователя. В районе преступлений меньше, люди все друг друга знают, а здесь в городе преступлений много и работы много.

Много и самых разных. Наша съемочная группа выехала вместе с сотрудниками полиции, чтобы осмотреть место преступления и принять заявление о краже вещей в одном из магазинов города. В магазине о пропаже не знали. Жайнагуль вместе с другими полицейскими приехала, когда их коллеги нашли «любительницу незаконного шопинга», решившую продать то, что украла.

Специальную защиту, которая есть на каждом товаре в магазине, правонарушительница, как удалось выяснить, «вырвала зубами». Здесь добраться до истины помогли камеры видеонаблюдения, но не всегда они есть там, где происходят преступления.

Несколько из них прочно засели в памяти старшего следователя. Над одним она работала в городе, а другое не выходит из головы со времен службы в районе.

Жайнагуль Ташмаханова, старший следователь УП г.Петропавловска:

— Это было убийство, оно запомнилось тем, что это особо тяжкое преступление. Там был случай, что брат убил брата. А в городе, что дало мне большого опыта, было преступление по фактам мошенничества. Было очень много потерпевших и способ обмана. Преступница — неработающий человек. Она обманывала жителей районов, чтобы те оформили кредиты, а она, якобы, будет их выплачивать. А здесь городских жителей обманывала тем, что сможет по низкой цене помочь им приобрести квартиру.

Оба дела Жайнагуль довела до суда, виновные получили наказание. А она — награду за труд и смекалку. Звание лучшего следователя области для нее стало шоком, она рассказала, что не помнит, как выходила на сцену за наградой, настолько сильно волновалась.

Но приз, который, как Жайнагуль кажется, полицейские еще нескоро получат — это доброта и благодарность со стороны людей, которым они стремятся помочь каждый день.

Жайнагуль Ташмаханова, старший следователь УП г.Петропавловска:

— Мы в своей работе выкладываемся на 100%, ночами сидим на работе, пытаемся разобраться в ситуации, конечно, это очень большая работа и физическая, и моральная. Хотелось бы слышать какие-то слова благодарности или какое-то хорошее отношение к сотрудникам полиции.

Дарья Пышмынцева