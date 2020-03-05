Для матерей детей-инвалидов провели праздничную программу

Гульвира Инебекова не понаслышке знает о трудностях в воспитании детей с особенными потребностями. Её дочке 15 лет, диагноз «детский церебральный паралич» поставили при рождении. Пережить то время было непросто, вспоминает женщина. Алия у нее третий ребёнок, всего в семье четверо детей, младшему 4 года.

Гульвира Инебекова, жительница г.Петропавловска:

— Трудности есть, конечно. Всему обучаемся. Такие родители сами становятся психологами, педагогами и логопедами. Поэтому всякое бывает. Иногда от отчаяния, конечно, опускаются руки, но стараемся держаться.

6-летняя Милана с особым трепетом относится к старшему брату. Все свое свободное время девочка проводит с ним. Старается как можно больше помогать своей маме, видит, как ей нелегко.

Милана Никепелова:

— Моему братику 18 лет и его зовут Кирилл. Мы любим играть с ним в разные настольные игры.

На праздник, посвященный международному женскому дню, мамы вместе с детьми пришли нарядными и красивыми. Говорят, готовились. Ведь не каждый день получается куда-то выходить. Организаторы устроили им интересную развлекательную программу с аниматорами и конкурсами.

А родители старались запечатлеть эти моменты на фото. Такие праздники в общественном объединении — давняя добрая традиция, за годы общения все мамы и детки стали одной большой дружной семьей.

Наталья Емельянова, председатель ОО «ОРИДИ»:

— Наша организация существует с 1997 года. У нас состоит 8 мамочек и 8 деток с ДЦП и эпилепсией.

На данный момент в Северном Казахстане проживает более двух тысяч детей с ограниченными физическими возможностями. Диагноз ДЦП почти у 400 ребят.

Айгерим Муканова