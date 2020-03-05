Акция «Памяти предков — будем достойны» стартовала в РК

314-я стрелковая дивизия была самой крупной воинской частью, которую в 1941 году образовали в Петропавловске. 70% ее состава были североказахстанцами, это более 10 тысяч солдат. Они участвовали в крупных сражениях и спасли от фашизма порядка 20 городов и около 100 населенных пунктов.

В освобожденных городах солдаты оставляли флаг, как символ того, что его население находится под защитой 314-ой стрелковой дивизии. Сегодня боевое знамя военнослужащие департамента полиции передали в областной краеведческий музей. Таких дубликатов в нашем регионе 23.

Жигер Касымов, начальник военно-патриотической службы департамента по делам обороны СКО:

— 28 февраля 2020 года с нашей столицы города Нур-Султан стартовала акция по чествованию данной дивизии. Эта акция будет проходить по всем районным центрам нашей области, в связи с этим наше боевое знамя обойдет все районы и будет представлено на параде 7 мая.

Знамя передали в музей, так как именно здесь хранят историю. Здесь есть личные вещи солдат, а на стенах — их рисунки. Тех, кто до последней капли крови бились за мир на земле.

Вера Андреева, специалист областного краеведческого музея:

— Наша дивизия прошла замечательный путь. Она участвовала в 7 стратегических наступательных операциях по освобождению Ленинграда, по освобождению города Выборга, кроме того, дивизия освобождала страны Восточной Европы. Когда дивизия формировалась, ее численность была 10930 человек, а когда закончила свой боевой путь, в живых осталось всего 930 человек.

Флаг будет храниться в областном историко-краеведческом музее до 16 марта. Затем его передадут представителям школ и гарнизонов региона. 7 мая боевое знамя вновь привезут в областной центр.

Алена Хан