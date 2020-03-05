Активисты устроили праздничный флешмоб накануне 8 марта

Репетировали творческий номер ребята несколько дней. Организовали акцию специалисты центра общественного развития и информации.

Лилия Гизатуллина, руководитель клуба волонтёров СКО:

— Сегодня мы снимаем вот такой поздравительный ролик на 8 Марта, потом выпустим его во всех соц.сетях. Также завтра будет раздача «букетов добра», мы сделали их вместе с детками из «солнечного» дома. Потом раздадим их женщинам по нашей главной пешеходной улице, а также подарим женщинам, работающим на заводах.

Анжелика Сычева