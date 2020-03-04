Убрать снег самостоятельно жильцам многоэтажек удается не всегда

Во дворе дома №102 по улице Абая работа кипит с самого утра. За зиму обильные осадки буквально укрыли собой новую детскую площадку. Ребятни здесь немало, да и с наступлением первых тёплых деньков домой их не загнать, поэтому на расчистку территории от снега сегодня вышли их родители.

Василий Дмитриев, жилец дома №102 по улице Абая:

— Площадку эту мы чистим уже дня четыре, наверное. Снега много, убираем, откидываем от подъездов, дворов, долбим лёд, бабушки падают, дети со школы идут — скользко. Все переживаем поэтому, выходим всем двором, чистим потихоньку.

А неделю назад здесь убирали снег и сосульки с крыш. Это заслуга председателя КСК. Раиса Хроменко работает здесь чуть больше года, но даже за столь небольшое время двор и дом заметно преобразились.

Раиса Хроменко, председатель КСК «Мечта-СК»:

— Полностью заасфальтировали двор, сделали ремонт крыши, установили теплообменник, два тепловых счетчика. В данный момент будет тотальная уборка снега с территории.

Обычно жильцы справляются своими силами, но в этом году снега выпало много. Поэтому без помощи спецтехники не обойтись. Здесь планируют устроить гулянья на Наурыз. Так что снег нужно вывезти. В этом КСК помогла жилищная инспекция.

Ерсаин Альясов, специалист отдела жилищной инспекции:

— Управляющие компании обязаны поддерживать санитарное состояние придомовой территории многоквартирных жилых домов. Сегодня проводится уборка по адресу Абая,102. Председатель КСК неоднократно обращалась в отдел ЖКХ и жилищную инспекцию. Сегодня предоставлена техника ей по льготной цене.

Территория большая — 2000 кв.м. Если бы председатель обратилась напрямую к подрядчику, заплатить пришлось бы порядка 70 тысяч тенге, а по льготной вышло всего 40. Помогать инспекторы планируют и другим КСК, но только тем, кто ответственно относится к своей работе и благоустройству придомовой территории.

Алена Хан