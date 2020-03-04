Родители подростков, гулявших ночью отделались предупреждением

Правоохранительные органы

22:07 4 Марта 2020

В канун весенних праздников эту работу активизировали. Каждый вечер стражи порядка проверяют места скопления молодежи. К примеру, во вторник вечером только за три часа рейда в центре города в поле зрения ювенальных полицейских попали трое подростков, гулявших по ночным улицам.

На место вызвали их родителей. Со всеми проведены профилактические беседы. На первый раз ограничились предупреждением.

Асхат Еменалин – инспектор управления полиции г.Петропавловска: 

— Если в течение года данный несовершеннолетний задерживается второй раз, тогда на законного представителя налагается административный протокол по статье 442 части 3 КРКоАП в виде штрафа в размере 7 месячных расчетных показателей.

 

 

Алена Хан

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