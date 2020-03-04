Р.Нелюбина из Петропавловска за рулем такси уже 7 лет

Рашида Нелюбина в службе такси 4 года. Решила прийти в необычную профессию просто потому, что сильно любит водить машину. Такая страсть заставила Рашиду пусть и немного, но начать разбираться в устройстве автомобиля.

Рашида Нелюбина, водитель такси:

— Мелкую поломку в какой-то степени да могу устранить, но если что-то серьезное, естественно, у меня есть супруг, есть какие-то друзья, которые помогут, приедут. Допустим, клеймо слетело, долить масло в двигатель, долить в радиатор антифриз, гидроусилитель могу пополнить жидкостью. Серьезных поломок нет, они бывают положенные, осенью весной где-то поменять ходовую часть, чтобы машина была в нормальном состоянии.

В салоне автомобиля у Рашиды ничего лишнего, чтобы не отвлекаться от работы. Но, небольшие детали в виде маленькой плюшевой игрушки и ароматизатора яркого цвета, говорят, что за рулем прекрасная представительница.

К женщинам за рулем всегда особенное отношение, кто-то пропускает транспорт с водителем-женщиной, некоторые, наоборот, стараются «подрезать». Рашида всегда соблюдает правила, одно из них тише едешь, дальше будешь. Но главным в своей работе считает уважительное отношение к клиентам.

Рашида Нелюбина, водитель такси:

— Ничего такого сложно в этом нет, воспринимать клиента, каждый из них по-своему разный, главное терпение. Клиенту должно быть комфортно, если человек заговорил, значит, ему это интересно. Как правило, кто-то кого-то бросил, несчастная любовь, что-то не удалось по работе, поругался с женой, с мужем, все касающееся семьи, мама заболела, детей касается очень много.

Очень много внимания со стороны сильного пола. Рашида встречает его каждый день, тактично отвечает на знаки внимания, что замужем и очень счастлива в браке.

Рашида Нелюбина, водитель таксист:

— В первую очередь просят телефон. У всех сразу же возглас, — «А вам не страшно? А вы не боитесь? Как хорошо, что нас девушка везет!». Вчера был случай парня я везла, он, конечно, сел, как всегда, ошарашенный. Я уже привыкла к таким эмоциям молодых парней, довезла его, сумму сказала, а он дал вполовину больше. Я сказала мол, — «Не нужно», а он, — «Не каждый день меня такая красавица подвозит, купите себе шоколадку».

Муж женщины тоже таксист, очень переживает за супругу, но всегда старается поддержать. Для него главное — счастье второй половины. Его Рашида каждый день находит в работе. У которой, как и у любой другой, есть много разных сторон и положительных, и отрицательных.

Рашида Нелюбина, водитель такси:

— Хотелось бы, чтобы и водители, и клиенты были добрее, чтобы улыбались, тогда, наверное, и мир будет краше.

Самый большой наплыв клиентов, — говорит Рашида, летом. В остальные сезоны, люди чаще всего берут такси по выходным и праздникам. К слову, 8 Марта женщины водители такси тоже планирует выйти на работу.

Дарья Пышмынцева