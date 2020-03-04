Проблемы в сфере трудовых отношений обсудили прокуроры СКО

Укрытие задолженностей по зарплате и производственных травм работников.

Эти и другие проблемы в сфере трудовых отношений рассмотрели на расширенном заседании коллегии прокуратуры области.

В обсуждении приняли участие глава региона Кумар Аксакалов, правозащитники, госслужащие и бизнесмены. Ранее прокуратура и аппарат акима области проанализировали законность в трудовой сфере. Нарушения, которые выявили не только рассмотрели на коллегии, но и выработали рекомендации.

Главный прокурор области Багбан Таимбетов отметил, вопрос своевременной выплаты зарплат находится на постоянном контроле правозащитников.

Айгерим Мукашева