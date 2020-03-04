Нуротановцы подняли проблему людей с ограниченными возможностями

Так, в основном проходят все вечера семьи Шаламовых. Елена проводит время за одним из своих самых любимых занятий, а ее отец Владимир с интересом смотрит, как рождается очередной шедевр дочери. Наблюдать за Леной, когда она находится в творческом порыве, самое большое счастье для него.

Чтобы чувствовать его постоянно, он украсил стены их квартиры работами особенной художницы. Яркое зелено-синее трио встречает гостей в прихожей. Еще несколько работ весят на кухне и в гостиной. На этой, например, запечатлена их родственница с собакой, на другой стене грациозные лошади.

Они бегут по поляне в теплый летний день, после небольшого дождя. Владимир Константинович отчетливо помнит, когда над его «любимым солнцем» нависли тучи.

Владимир Шаламов, житель г.Петропавловска:

— Выяснили, что у нее полиартрит в начальной стадии, пытались лечить. Здесь лечили в Алматы отправляли, там она месяца 4 лежала. Остановить болезнь не смогли. Болезнь прогрессировала с 5 класса ее перевели на домашнее обучение. В 90-м году через Москву, пробили направление в Германию, и развалилось государство. В 2008 году или 2009-м съездили в Астану в клинику Бубновского, там сказали, что все запущено, и мы не сможем помочь ничем.

Семья Шаламовых и тогда не отчаялась, они просто продолжали жить, а Елена — творить. После 20-ти она постоянно находит в себе новые таланты, будто одна дверь, под названием «здоровье» закрылась, а множество других разом открылись.

Помимо рисования, отличница учебы, дистанционно получила образование, изучала языки, начала писать стихи — вот один из ее сборников, делала игрушки ручной работы. В ее комнате на небольшом диване мы с трудом разместили лишь малую часть картин.

Природа, животные, люди, папа, собирающий грибы на лесной поляне, здесь и главы двух государств пожимают руки на фоне Дворца школьников.

Елена Шаламова, жительница г.Петропавловска:

— Мне очень нравится рисовать своих друзей, знакомых, родных, животный мир. Все зависит от настроения, я рисую что-то красивое, что мне нравится в основном с фотографий, их я делаю сама, или то, что где-то видела. На природе я никогда не рисовала.

Около 8 раз. Столько в прошлом году, Елена выходила из дома на улицу. Конечно, не без помощи отца. На общественном транспорте они не ездят. Удобными и комфортными для особенных пассажиров Владимир Константинович городские автобусы назвать не может. Потому возит дочь в ее любимые места на личном автомобиле.

Владимир Шаламов, житель г.Петропавловска:

— У нас рядом парк — культуры и отдыха, раньше так он назывался. И где-то 3-4 раза мы там бываем. Ей хочется самостоятельности передвижения, но я говорю, я ее не отпущу просто-напросто с ее здоровьем. У нас как бы, где-то нужно через бордюры переехать, там не справится она. Библиотека Сабита Муканова, там пандус как бы есть, но мне не раз приходилось с ней и коляской возникали проблемы, так как он обледеневший. В театре есть пандус, внутри он не очень хороший.

Доступная или, как её ещё называют, безбарьерная среда — тема, которую в Казахстане и в нашем регионе, в частности, активно обсуждают из года в год. Одно из последних таких совещаний было на прошлой неделе, на площадке партии Нур Отан, где говорили о реализованных и запланированных мероприятиях по обеспечению прав и улучшению качества жизни особенных североказахстанцев. В масштабах страны в 2019-м в Казахстане был утверждён специальный национальный план, он включает в себя…

ГРАФИКА: Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан до 2025 года. Он включает в себя: 1. Профилактику инвалидности

2. Социальную реабилитацию

3. Обеспечение доступности социально значимых объектов

4. Доступность образования

5. Обеспечение занятости

6. Совершенствование социальных услуг

7. Модернизацию общественного сознания

Без третьего пункта — это доступность социально значимых объектов, практически все предыдущие выполнить будет невозможно. Ведь до школы или работы и множества других объектов, которые не всегда доступны людям с ограниченными возможностями ещё нужно добраться, а для этого выбраться из дома.

Проблема в том, что практически весь вторичный жилой фонд находится в частной собственности жильцов, которые не захотят ради соседа или соседки-колясочники скидываться на пандус или переоборудовать подъезд. Создать условия для особенных людей можно в новых домах, но…

Гульмира Маулетбаева, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ СКО:

— Вносили предложение, чтобы нас представителей соцзащиты включили в состав комиссии не по приемке объектов, а при разработке ПСД, чтобы начальной стадии учитывали все элементы доступа, так получилось, что нас включили уже на финальной части.

Так получилось, что… ничего не получилось. Что касается общественного транспорта. Низкопольных и оснащённых оборудованием автобусов для посадки и высадки в Петропавловске — 12. В остальных же нескольких сотнях есть специальные места с табличками и кнопками для вызова водителя. Такие ещё ставят в продуктовых магазинах, аптеках и других местах, где без помощи особенные люди не обойдутся.

Светлана Бусыгина, внештатный советник акима СКО по вопросам инвалидов:

— Это устройство, которое работает от батареек, бывает очень часто, что они просто сели, дождь погодные условия, снег. Бывает, что это кнопка замолкла, где-то она не совсем сработала, бывает, что отключена.

Элементами доступа в нашей области обеспечены почти 2 тысячи объектов. Речь идёт о государственных, образовательных учреждениях, а также здравоохранения, культуры, в том числе и физической. Вернёмся к доступности русского драматического театра, о котором в начале сюжета говорил Владимир Шаламов.

Гульмира Маулетбаева, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ СКО:

— У нас единственное не получилось установить на второй этаж подъемник, но там есть гусеничный подъемник, это немножко медленно, но он поднимает. В казтеатре у них элементы доступа только на первый этаж, на второй нет, но мы дождемся, когда построят новый театр, там все элементы доступа учтены.

Ждём новый казахский театр. Соответствующие условия создаваться должны общими усилиями. А факты, когда, хотели, но не получилось, например, батарейки в тревожных кнопках сели, нужно свести к нулю. Ведь большие дела начинаются с малых. Очень хочется верить, что к 2025 году Елена Шаламова и другие особенные казахстанцы, смогут выходить из дома чаще, чем 8 раз в год.

Дарья Пышмынцева