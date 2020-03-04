Грубые нарушения выявили антикоррупционщики региона

«Чёрный» бизнес!». Ритуальные услуги в антикоррупционной службе назвали неконтролируемыми. Их деятельность не лицензируется, да и нормы этики нигде не прописаны. Достаточно открыть своё ИП или ТОО, и вы в деле.

Поэтому и ценники на такие услуги могут варьироваться… на усмотрение бизнесмена. Члены мониторинговой группы и сотрудники проектного офиса «Қызылжар — адалдық алаңы» проверили, так ли это. «Тайный» покупатель с диктофоном в руках отправился на новое христианское кладбище.

Амангельды Сатанов, руководитель проектного офиса «Qyzyljar Adaldyq alany»:

— Тайным покупателем был задан вопрос: «Как определяется место захоронения?» На данный вопрос сотрудник ответил, указав жестом руки хорошие места для погребения, стоимость которых — 73 000 тенге. Места на общих основаниях — 63 000 тенге. В эту стоимость входит услуга выкопать, закопать могилу, поставить крест. На вопрос в чём разница стоимости? Сотрудник кладбища ответил: «Таков порядок».

По закону землю усопшему предоставляют бесплатно. Деньги берут только за услуги. Эту норму предприниматели не нарушают. Только вот где будут эти 6 квадратных метров? Оказывается, за место «под солнцем», то есть у часовни, нужно доплатить. Об этом «тайному покупателю» сообщили в бюро ритуальных услуг.

Амангельды Сатанов, руководитель проектного офиса «Qyzyljar Adaldyq alany»:

— По словам сотрудников бюро, за доплату 10 000-15 000 тг. По договоренности, «на месте», с администрацией кладбища, можно получить место ближе ко входу.

И такая проблема есть во всех регионах страны. Заработать на чужом горе могут и люди в погонах, и даже медики. Не успели близкие умершего осознать потерю, как им уже звонят работники ритуальных услуг. Есть факты, когда родственники узнавали о смерти близкого человека от похоронного бюро.

Откуда у них такая информация, вопрос несложный. Эти проблемы в ритуальном бизнесе первыми подняли алматинские антикоррупционщики. Подхватили в регионах. Правда, методы борьбы пока сводятся к выдаче рекомендаций и разъяснительной работе.

Вопрос поднят на уровне республики, но остаётся открытым. Не отличается прозрачностью и процедура тестирования, причём сразу в нескольких сферах. Чаще всего, за N-ую сумму претендент может даже не приходить на экзамен, но сдать его весьма успешно.

А ещё, говорят, что знания не купишь. Мониторинг общественники провели в Северо-Казахстанском профессионально-педагогическом колледже. Вот что выяснили:

Амангельды Сатанов, руководитель проектного офиса «Qyzyljar Adaldyq alany»:

— Теоретические экзамены по программе подготовки (переподготовки) трактористов-машинистов по категориям «А,В,Г» и «Б,Д» принимаются в бумажной форме. Экзамены проводятся без оборудования аудио и/или видео фиксации, ведется протокол. Экзаменационная комиссия состоит из трех человек, в составе — председатель комиссии, представитель Управления сельского хозяйства (инженер-инспектор), два члена из числа преподавателей учебного заведения.

Схожая ситуация в госорганах: ГАСК, управлениях пассажирского транспорта и автодорог, образования, здравоохранения. И это создаёт хорошие условия для коррупции. Сейчас специалисты поднимают вопрос о переводе всех видов тестирования в электронный формат.

Айгерим Мукашева