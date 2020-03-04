Двое петропавловцев сгорели от незатушенной сигареты

Пожар в бараке начался ближе к полуночи. Как только узнали о возгорании, говорят соседи, сразу вызвали спасателей. А до приезда огнеборцев тушили пламя самостоятельно: кто-то водой, а кто-то даже и снегом.

Гульжан Иманова:

— Я спала, и меня разбудил сын. Сказал, что кто-то стучится в нашу дверь. Оказалось, это был парень, который прогуливался с собакой. Он нам сказал, что соседи горят. Мы всех разбудили и побежали туда. Не успели хозяина вытащить. До сих пор меня трясёт, даже на работу не ходила.

Огнеборцы обнаружили на месте ЧП тела 2 мужчин. Жертвами пожара стали 46-летний хозяин квартиры и его младший брат. Пламя уничтожило кровлю, веранду и кухню. По предварительной версии причиной трагедии стал незатушенный окурок сигареты или спичка.

Дмитрий Растихин, начальник управления по ЧС г.Петропавловска:

— В ходе тушения пожара была произведена эвакуация 10 человек. 1.28. Его мы локализовали в 1 час 20 минут и ликвидировали в 1 час 41 минуту. В тушении задействовали 3 единицы техники и 13 человек личного состава и 2 газовых балона.

С начала года в СК произошло 77 пожаров. Они унесли жизни 11 человек, двое из которых дети. Спасатели напоминают североказахстанцам о важности соблюдения элементарных правил обращения с огнём. Ведь зачастую именно их нарушение становится главной причиной возгораний.

Абай Альжанов