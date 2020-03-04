15 призовых медалей привезли домой североказахстанские бегуны

Трехчасовые тренировки у ребят каждый день. Разминаются, разогревают мышцы. Девятнадцатилетняя Татьяна Терехова легкой атлетикой занимается 6 лет. В прошлом году девушка стала мастером спорта среди спортсменов с нарушением слуха.

В копилке наград — немало медалей различных достоинств. Татьяна до сих пор вспоминает, как в 2016-м первый раз поехала на республиканский чемпионат в Караганду, где взяла сразу 4 медали. Обойти своих соперников она смогла и в этот раз. С чемпионата спортсменка привезла целых пять наград.

Татьяна Терехова, участница чемпионата РК:

— Бежала смешанную эстафету, и 200 метров. Также прыгала в длину и тройной прыжок. По всем видам взяла серебро. А вот в эстафете 4 по 400 завоевала первое место. В этот спорт меня привел тренер. На начальном этапе я была не уверенна в себе, а затем долгие годы труда дали свои результаты. Сейчас я готова участвовать в различных соревнованиях и побеждать.

Анастасия Соловьева на соревнованиях отличилась в прыжках. В высоту девушка прыгнула 130 сантиметров и завоевала золото. Всего спортсменка выиграла 3 медали.

Анастасия Соловьева, участница чемпионата РК:

— Мы заняли 6 общекомандное место из 8. Я завоевала в прыжках в высоту первое. Третье место по прыжкам в длину. Эстафету, смешанную 4 по 200, взяла 2 место.

Зимний чемпионат РК по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением слуха проходил в конце февраля в Караганде. Участвовали ребята из 8 городов. От нашей области поехали 16 человек. Североказахстанцы завоевали 15 медалей: две золотых, девять серебряных и 4 бронзовых.

Александр Соловьев, тренер по легкой атлетике в клубе «Үміт»:

— Есть конечно над чем поработать. Есть сильнейшие соперники особенно Актобе и Караганда. Мы смотрим, следим за их результатами, а также за своими детьми. Ставим цели задачи. Работаем над тем, чтобы улучшить в дальнейшем.

Сейчас ребята готовятся к летнему чемпионату по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением слуха, который пройдет в июне в городе Алматы.

Анастасия Остертак